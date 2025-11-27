AIDS tedavisinde yeni umutlar: Alanın uzmanları YDÜ’de buluşacak!

HIV/AIDS, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olarak varlığını sürdürüyor. Modern tedavi ve araştırmalar sayesinde artık daha etkin yönetilebilse de hastalıkla mücadelede güncel bilimsel gelişmelerin takip edilmesi ve farkındalık çalışmalarının sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Tedavide Yeni Umutlar” , 1-2 Aralık tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan’ın koordinatörlüğünde düzenlenecek olan farkındalık günleri, HIV/AIDS farkındalığını artırmayı, tedavi alanındaki yenilikleri paylaşmayı ve alanında uzman bilim insanlarını bir araya getirerek çok disiplinli bir bilimsel platform oluşturmayı amaçlıyor.

İki gün sürecek kongrede toplam dokuz oturum düzenlenecek. Program kapsamında HIV/AIDS alanındaki güncel bilimsel gelişmeler ayrıntılı şekilde ele alınacak; HIV patogenezi, alt tipler, ilaç direnci, aşılama çalışmaları ve toplumsal farkındalık gibi temel başlıklar değerlendirilecek. Ayrıca koenfeksiyonlar, geriyatrik olgular, koruyucu yaklaşımlar ve yapay zekanın HIV araştırmalarındaki rolü gibi konular da uzmanlar tarafından tartışılacak. Kongre boyunca tedavide yeni seçenekler ve araştırmalardaki son gelişmeler, disiplinlerarası bir bakış açısıyla katılımcılara sunulacak.

Bilimsel gelişmeler ve toplumsal farkındalık aynı çatıda!

Farkındalık günleri, 1 Aralık’ta Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Prof. Dr. Sıla Akhan’ın “Toplumsal Farkındalık Nasıl Artırılabilir? HIV Bir Pandemi Olabilir mi?” başlıklı açılış konuşmalarıyla başlayacak. Açılışın ardından gün boyu üç oturumun yapılacağı kongrede ilk oturumun başkanlığını Prof. Dr. Şükran Köse üstlenecek ve Doç. Dr. Elif Sargın Altunok “HIV Patogenezi” başlıklı sunumunu yapacak. İkinci oturumda, Prof. Dr. Atahan Çağatay’ın başkanlığında Prof. Dr. Murat Sayan “HIV Subtipleri ve Dirençte Güncel Durum” üzerine değerlendirmelerde bulunacak. İlk günün son oturumunda ise Prof. Dr. Kaya Süer başkanlığında “HIV ve Aşılar” konusu masaya yatırılacak. Prof. Dr. Seniha Şenbayrak “HIV’de Yapılması Gereken Aşılar”, Prof. Dr. Ediz Tütüncü ise “HIV Aşı Çalışmaları Neden Başarıya Ulaşamıyor?” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.

Geniş perspektifli bilimsel tartışmalar ikinci günde sürüyor

Farkındalık günlerinin ikinci günü, altı oturumdan oluşan yoğun bir bilimsel programla devam edecek. Günün ilk oturumunda, Prof. Dr. Gülden Ersöz ve Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu’nun yönetiminde, Arş. Gör. Ayşenur Cihanoğlu, Arş. Gör. Oğuzhan Yeykan ve Arş. Gör. Sevim Hazal Özel’in “Zor Olgularla Tartışalım” konusu ele alınacak. Ardından, ikinci oturum; Prof. Dr. Seniha Şenbayrak, Prof. Dr. Derya Öztürk Engin, Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ve Doç. Dr. Asuman İnan’ın yöneteceği ikinci oturumda; Prof. Dr.Müge Toygar Deniz “Kardiyovasküler Sağlık”, Dr. Özlem Güler “MSS ve Göz Etkileri”, Arş. Gör. İrem Asena Doğan Öntaş “Metabolik Sağlık” ve Öğr. Gör. Gamze Kara ile Öğr. Gör. Cemile Çakmak’ın “Gebelik ve HIV-Olguyla Tartışalım” sunumu ile başlayacak.

Günün ilerleyen bölümlerinde, Doç. Dr. Elif Sargın Altunok, Prof. Dr. Yeşim Taşova, Prof. Dr. Murat Sayan ve Prof. Dr. Ediz Tütüncü’nün başkanlığında yapılacak oturumlarda; Prof. Dr. Deniz Gür Altunay ve Prof. Dr. Kağan Özdemir “HIV ve Yaşlanma; Geriyatrik Olgular”; Doç. Dr. Asuman İnan “PrEP ve PEP: Korunmanın İki Yüzü”; Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ “Yapay Zekanın HIV’de Yeri”; Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu ise “Tedavide Yeni Seçenekler” başlıklı sunumlarıyla katılımcılara güncel bilimsel verileri ve yeni yaklaşımları ele alacak. Oturumlarda ayrıca; Uzm. Dr. Sonay Arslan’ın “Ülkemizden Güncel Çalışmalar” sunumu ile Uzm. Dr. Sedef Özbalıkçı’ın “HCV ve HIV koenfeksiyonunun Türkiye’deki durumu” başlıklı sunumu da yapılacak.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ:

“Akademik ve toplumsal farkındalığı artırmak açısından değerli bir platform!”

HIV/AIDS alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve yenilikçi tedavi yaklaşımlarını paylaşmanın akademik ve toplumsal farkındalığı artırmak açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Farkndalık günleri, farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunacağı değerli bir platform olacak” dedi. Üniversiteler arasındaki iş birliklerinin hem akademik çalışmalar hem de toplumsal farkındalığı güçlendirdiğini belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kocaeli Üniversitesi ile birlikte düzenleyeceğimiz farkındalık günleri ile amacımız, bilim insanlarını ve toplumun farklı kesimlerini HIV/AIDS konusunda bilinçlendirmek ve yeni tedavi seçeneklerini tartışmak” dedi.