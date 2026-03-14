Ahmet Serdaroğlu: Sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi için mücadelemiz sürecek

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sağlık çalışanlarının ülkemizde tüm eksikliklere rağmen büyük bir özveriyle görev yaptığını vurguladı.

Serdaroğlu açıklamasında, doktorların, hemşirelerin ve tüm sağlık emekçilerinin halkın sağlığı için gece gündüz demeden, zor koşullar altında büyük bir sorumlulukla çalıştığını belirterek, sağlık çalışanlarının verdiği mücadelenin her türlü takdiri hak ettiğini ifade etti.

Kamu-İş olarak yıllardır sağlık çalışanlarının haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele verdiklerini hatırlatan Serdaroğlu, sağlık çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi için sendikal mücadelenin her zaman sürdürüleceğini kaydetti.

Sağlık sisteminin güçlü olmasının, sağlık çalışanlarının haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile mümkün olacağını belirten Serdaroğlu, Kamu-İş olarak sağlık emekçilerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Ahmet Serdaroğlu açıklamasının sonunda, halk sağlığı için fedakârca görev yapan tüm doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.