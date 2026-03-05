“Yoğun bir dönemden geçiyoruz, ancak her şey planlandığı gibi ilerliyor”

YENİDÜZEN- Özel

Ağrotur’daki İngiliz Egemen Üs Bölgesi Komutanı Albay Adam Smolak, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri Radyosu Kıbrıs’ın (BFBS Cyprus) sabah programına konuk oldu.

Programda konuşan Smolak, son günlerdeki yoğun askeri hareketliliğe rağmen üste çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek hem askeri hem de sivil personele teşekkür etti. “Nasılsınız? Hepimiz çok meşgulüz ancak en meşgul siz olmalısınız” sorusuna sakin ve kendinden emin bir şekilde “İyiyim” yanıtını veren Smolak, üste görev yapan personelin disiplin ve özveriyle çalıştığını söyledi.

Yoğun bir dönemden geçtiklerini kabul eden Smolak, buna rağmen tüm süreçlerin “pürüzsüz şekilde ilerlediğini” ve sorumluluk alan herkesin katkısından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Üs komutanı ayrıca, yayınlarını sürdürerek moralin yüksek tutulmasına katkı sağladıkları için BFBS çalışanlarına da teşekkür etti.

Smolak konuşmasını, mevcut atmosferi İngiltere’de II. Dünya Savaşı döneminde kullanılan ünlü sloganla tanımlayarak tamamladı: “Keep calm and carry on” (Sakin kal ve devam et). Söz konusu slogan, 1939 yılında Birleşik Krallık hükümeti tarafından savaş hazırlıkları kapsamında halkın moralini yüksek tutmak amacıyla hazırlanan bir propaganda posterinde kullanılmıştı.