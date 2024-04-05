AĞIR ENFLASYON YÜKÜ

Serap ŞAHİN

İstatistik Kurumu’nun, enflasyon ve hayat pahalılığı rakamlarını hesaplama konusunda hata yaptığına ilişkin ortaya çıkan skandalla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan sendikalar, “rakamların telafi edilmesi” çağrısında bulundu.

Meclisteki araştırma komitesinin çalışmalarıyla ortaya çıkan skandala göre İstatistik Kurumu; kamu maaşları ve asgari ücretin belirlenmesinde etkili olan rakamların hesaplanması için kullanılan listedeki 308 ürünün fiyatlarını 1 yıl boyunca sabit bıraktı, 97 ürünün fiyatlarını ise sisteme hatalı girdi…

Söz konusu bilgileri, komitenin Başkan Vekili, CTP Milletvekili Devrim Barçın “ara rapor” olarak açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kamu görevlilerin bileyerek veya isteyerek hata yapmayacaklarına inandıklarını belirtti, nihai raporda herhangi bir hata varsa bunun da telafi edilmesi gerektiğini kaydetti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu da rakamların telafi edilmesi çağrısı yaptı, “Kurum, siyaseten idare edildiği sürece suiistimallere her zaman açık olacaktır” diyerek, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu

“Siyaseten idare edildiği sürece suiistimallere her zaman açık olacaktır”

“En önemli yapılması gereken İstatistik Kurumu’nun bağımsız bir kurum haline getirilmesi lazım” diyen Serdaroğlu, “Bu kurum, siyaseten idare edildiği sürece bu tür suiistimallere her zaman açık olacaktır ve kurumu da giderek itibarsızlaştıracaklar” şeklinde konuştu. İstatistik Kurumu’nun bağımsızlaştırılmasının hükümet edenlerin de faydasına olacağının altını çizen Serdaroğlu, “Bu şekilde doğru enflasyonunu bileceksin, bununla ilgili planlamayı ve denetimleri de daha rahat yapabilecek ve piyasayı kayıt altına alabileceksin” dedi.

Kayıplarla ilgili hükümetin irade göstermesi gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Çıkacak rapor sonrası tamamen netleştiği zaman kayıpların giderilmesi gerekiyor. Açıklanacak olan hayat pahalılığı ödeneklerinin üzerine refah payı da koyarak ek bir artış verilerek geçmişteki kayıplar da bu şekilde kapatılabilir.”

“Hissedilen hayat pahalılığı ile açıklanan rakamlar aynı değildi”

İstatistik Kurumu’nun hesap için derlediği listedeki 308 ürünün fiyatlarını 1 yıl boyunca sabit bıraktığı, 97 ürünün fiyatlarını ise sisteme “hata” sonucu yanlış girilmesini “genel kayıp” olarak niteleyen Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Mağdur olan tüm kesimlerdir” dedi.

Serdaroğlu, nihai rapor çıktıktan sonra netleşmesi durumunda meclisin konuyla ilgili karar üretmesi gerektiğine vurgu yaptı, “Muhalefet de bunun ısrarcısı ve takipçisi olmalı” dedi. Tüm sendikaların durumu takip etmesi gerektiğine dikkat çeken Serdaroğlu, “Çalışma sadece 13 aya göre yapıldı. Bunun öncesi de var. Çok ciddi bir çalışma gerektirir” dedi. Son 13 ay içerisinde enflasyonun en yüksek seyrettiğine işaret eden Serdaroğlu, “Yüzde 60’a varan hayat pahalılığı açıklandı. İnsanlar maaşlarına yüzde 50 oranında artış almasına rağmen hiçbir şey değişmedi. Sebebi de her artışta maaşlar eridi. Dışarıda hissedilen hayat pahalılığı ile İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlar aynı değildi” ifadelerini kullandı.

“Sürecin takipçisi olacağız”

Sepetin güncellenmesi gerektiğini geçmiş dönemlerde de vurgulandığını kaydeden Serdaroğlu, bu konuda eylemlerin de olduğunu hatırlatarak İstatistik Kurumu Başkanı’nın da bunu kabul ettiğini ancak aylar geçmesine rağmen sepetin değiştirilmediğini belirtti. Serdaroğlu “Sepetin güncellenmemesi, bilerek yapılmadığını ortaya koyuyor” dedi. Serdaroğlu, tespit edilen hatalı ürünler ve sepetteki sabit ürünlerden dolayı enflasyon oranının doğru yansıtılmadığını söyledi. Serdaroğlu, “Sürecin takipçisi olacağız. Sendika olarak üzerimize düşeni yapacağız. Tüm sendikalarla birlikte hareket edeceğiz. Ciddi anlamda bir haksızlık var” ifadelerini kullandı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan

“Bir hata varsa telafi edilmeli”

Kamu görevlilerin bileyerek veya isteyerek hata yapmayacaklarını belirten Kıbrıs Türk amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, İstatistik Kurumu çalışanları ile gerekli toplantının yapıldığını ve bile isteye bir hatanın yapılmadığının ifade edildiğini söyledi.

“İstatistik Kurumu ile ilgili yapılan çalışmaların neticelenmesi sonrası çıkacak rapora göre gerekli açıklamayı yapacağız” diyen Bengihan “Her ay açlık sınırı verilerini de bu kurumdan alarak açıklıyoruz. Bu bağlamda bizim için bu konu çok önemlidir. Mevcut sepetin 2015 yılına ait tüketici fiyatları olduğunu, kalıpların da 2015 yılı ve öncesine ait olduğunu her zaman söylüyoruz. Sepetin güncellenmesi için kaynak yaratılmalıdır” şeklinde konuştu.

Bengihan, nihai raporda herhangi bir hata varsa bunun da telafi edilmesi gerektiğini kaydetti.