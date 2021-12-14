Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Devlet, Asker ve Polise ait gizli belgeler ile Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı E. Ç. teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacağını ifade ederken, mahkeme tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Ulaş Ursavaş, olguları aktardı. Polis, zanlının Askeri Suç ve Ceza Yasası’na aykırı olarak 2 kuruma ait gizli ibareli belgeyi tasarrufunda bulundurmak ve Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti.

1 Aralık 2021 tarihinde iki ayrı ikametgâhında yapılan aramada evlerinden birinde iki adet gizli ibareli evrak, bir evinde izinsiz olan Lazer tabanca parçasının bulunarak emare alındığını söyleyen Polis, zanlının iki gönüllü ifade verdiğini ve suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Zanlının kendisine okunan yazılı dava tebliğine suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını belirtti. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 250 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.