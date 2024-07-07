Ağıllar köyünde yangın

Ağıllar köyünde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İskele İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, yangının daha fazla yayılmasını engellemek için bölgeye yakın su tankeri ve iş makinesi olan vatandaşlardan yardım çağrısında bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ikinci helikopterin yangına müdahale edeceğini belirtti.

Yangın bölgesinde çok sayıda zeytin ve harnup ağacının zarar gördüğü belirtildi.