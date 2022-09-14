“Afrikalı öğrencilerin faili ya da mağduru olduğu olaylar art arda geliyor, sorunu görmezden gelemeyiz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman son günlerde Afrikalı öğrencilerin faili ya da mağduru olduğu olayları art arda yaşandığına dikkat çekerek sorunun görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

Sosyal medya paylaşımında Erhürman şunları yazdı: "Birçok açıdan hassas bir konu. Ama iş susmakla geçiştirilecek gibi değil artık. Görmezden gelemeyiz.

Son günlerde ülkemizde Afrikalı öğrencilerin faili ya da mağduru olduğu olaylar art arda geliyor. Bu durum, güvenlik açısından da, insani açıdan da, eşitlik/ayrımcılık açısından da, üniversiteler açısından da alarm vermeye başladı. Tüm paydaşların işin içinde olacağı, bilimsel temelli, geniş çaplı bir çalışmaya ve acil önlemlere ihtiyaç var!.."

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