“Olayın temelinde ırkçı tutumlar yatmakta”

Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıs’taki Uluslararası Öğrencilerin Sesi (VOIS) ve Liberya Öğrenci Birliği, Lefkoşa’da bir grup tarafından ciddi şekilde darp edilen öğrenci William A. Peter ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Peter’in, Gönyeli’de meydana gelen ve taksi şoförü 19 yaşındaki Ozan Polat’ın ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına neden olanların arkadaşı olduğu iddiasıyla ciddi şekilde darp edildiği ve hastaneye kaldırıldığı anımsatıldı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde, yabancılara karşı korku, nefret ve önyargı şeklinde artan ırkçı ve yabancı düşmanı tutumların görmezden gelinmesinin, söz konusu olayın önünü açtığı ifade edilen açıklamada, “Bugün masum bir öğrencinin yaşadığı bu olayın temelinde, ırkçı ve yabancı düşmanı tutumlar yatmaktadır” denildi.

“Öğrencilerin güvenli yaşam hakkı ihlal ediliyor”

Açıklamada, her yıl binlerce öğrencinin üniversite okumak için geldiği Kıbrıs’ın kuzeyinde ırkçı ve yabancı düşmanı temelli şiddetin arttığı ve temel insan hakkı olan güvenli yaşama hakkının ihlal edildiği vurgulandı.

Özellikle medyanın, polisin ve devlet yetkililerinin söz konusu olaya sessiz kaldığı vurgulanan açıklamada, bu durumun, , ırkçı ve yabancı düşmanı bir yapının ön yargılarının bir yansıması olarak görüldüğü ifade edildi.

“Olay medyada ‘bir sokak kavgası’ olarak yansıtıldı, ırkçı saldırı haber yapılmadı”

Olayın medyada, “bir sokak kavgası” olarak yansıtılmasının, ırkçı saldırının hiçbir şekilde haber yapılmamasının, ırkçı tutumların armasına ve adaletin uygulanması noktasında ihlallerin yaşanmasına zemin hazırladığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

“Videoda izlediklerimiz ve aldığımız bilgiler ışığında saldırının önceden planlandığı görülüyor. Saldırıyı gerçekleştiren grubun suça sürüklenen 18 yaş altı çocuklar olduğu bilgisini edindik ve taksi şoförleri bu öğrenciyi hedef alan, para ödülü teklif eden paylaşımlar yaptı. Olayın en üzücü yanı, henüz çocuk yaşta olan kişilerin suç işlemeye teşvik edilmesidir. Soru, bu tür önceden tasarlanmış saldırılar ve planlar hakkında ne yapılacağıdır?”

“Polisle temas halindeyiz”

Açıklamada, MHD, VOIS ve Liberya Öğrenci Birliği olarak devletin olayla ilgili gereğini bir an önce yapmasının beklendiği ifade edilerek, “Konunun takipçisi olacağımızı bildirmek isteriz. Bu konuda polisle temas halindeyiz ve öğrenciye her türlü desteği vermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” denildi.

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