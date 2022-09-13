Sokak ortasında darp, 6 tutuklu: “Arkadaşlarını darp ettiği” gerekçesi saldırmışlar!

Lefkoşa’da infiale neden olan ve kamera görüntüleri sosyal medyaya yansıyan, bir şahsın, bir grup tarafından darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında "Kanunsuz Topluluk, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlılar A.S. (K-15), Ö.Ş. (E-17), H.B. (E-19). A.S. (E-18) , E.F.Y. (E-19) ve S.A. (E-16) mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşma, zanlı A.S’nin yaşının 15 olması nedeniyle kapalı gerçekleşti.

Kamalı Haber Ajansı’nın aktardığına göre, söz konusu zanlılar ve isimleri henüz tespit edilemeyen şahıslar, 11 Eylül tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa’da, “arkadaşlarını darp ettiği” gerekçesi ile Willian Antony Peters'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri, beysbol sopası ve tahta çubuk ile vurarak ciddi şekilde darp ettiler.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığı, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan emareler, aranmakta olan şahıslar, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzipleri devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde aranmakta olan şahıslara, aranan emarelere ve alınacak ifadelere etki etme ihtimalleri kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların aleyhinde 3 gün tutukluluk emri verdi.

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