Adres güncelleme çalışmaları dün Güzelyurt’ta başladı

İstatistik Kurumu, “Hanehalkı Bütçe Anketi” projesi kapsamında yapılan adres güncelleme çalışmalarının dün Güzelyurt’ta başladığını duyurdu.

İstatistik Kurumu, “Hanehalkı Bütçe Anketi” projesi kapsamında yapılan adres güncelleme çalışmalarının dün Güzelyurt’ta başladığını duyurdu.

İstatistik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, adres güncelleme çalışmaları Güzelyurt Belediye sınırlarındaki şu bölgelerde devam edecek:

“Akçay, Aşağı Bostancı, Aydınköy, Gayretköy, Güneşköy, İsmet Paşa, Kalkanlı, Lala Mustafa Paşa, Mevlevi Piyale Paşa, Şahinler, Serhatköy, Yayla, Yukarı Bostancı, Yuvacık ve Zümrütköy.”

