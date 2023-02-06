“Adıyaman’daki 28 kişilik kafileye ulaşamıyoruz”

Mağusa Türk Maarif Koleji Müdürü Savaş Moralı, meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş’ta bulunan 14 kişilik lise genç kız takımı kafilesinin AFAD Merkezine yerleştirildiklerine dair bilgi aldıklarını belirtti, Adıyaman’da bulunan 28 kişilik kız ve erkek yıldız voleybol kafilesine ulaşmaya çalıştıklarını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Moralı, “Adıyaman’da sıkıntı var gibi görünüyor. Sıkıntının boyutu nedir bilmiyorum. Haberi aldığımdan beridir endişeliyim” dedi.

4 okul kafilemiz Türkiye’de…

Elde edilen bilgiye göre; Liselerde Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa TMK Kahramanmaraş’ta. Ortaokullarda ise Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Gazimağusa TMK ise Adıyaman’da.

Maraş’tan sevindiren duyuru: "Maraş'a giden Kıbrıslı Türk kafilenin durumu iyi"

Okul sporları için dün Kahramanmaraş’a giden Namık Kemal Lisesi ve Mağusa kolej takımı öğrencilerinden iyi oldukları bilgisi alındı.

Beden Eğitimi öğretmeni Hasan Küdenler, Maraş'a giden Kıbrıslı Türk kafilenin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Tatar: "Adıyaman'daki kafilemizden haber almaya çalışıyoruz"

YENİDÜZEN'e konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Adıyaman'daki kafilemizden haber almaya çalıştıklarını, Türkiye makamları ile temas halinde olduklarını söyledi.

Üstel: "Henüz net bir bilgi alamadık ama en azından kötü haber de yok"

Başbakan Ünal Üstel de, Türkiye'de meydana gelen depremde etkilenen Kıbrıslı Türklerle ilgili YENİDÜZEN'e konuştu. Üstel, "Henüz net bir bilgi alamadık ama en azından kötü haber de yok" dedi. Üstel, Türkiye'deki yetkililerle iletişimde olmaya çalıştıklarını da belirtti.