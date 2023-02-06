Adıyaman'a giden anne Yiğittürk: "Sadece 4 veli kendi çabalarıyla kurtuldu"

Adıyaman’a giden ve enkaz altında evladı bulunan Feriha Yiğittürk enkazda 18 saattir çalışma yapılmadığını söyledi.

KANAL SİM canlı yayınına telefonla bağlanan Feriha Yiğittürk gözyaşlarına hakim olamadı, olanlara isyan etti.

Sadece 4 velinin kendi çabalarıyla kurtulduğunu söyleyen Yiğittürk, “Çocuklardan hiçbiri yok. Kiminle konuşsak, buradan çocuk çıkmadı diyor” ifadelerini kullandı.

Yiğittürk, çıkan 4 velinin isimlerini şöyle paylaştı: “Esra Özberkman, Pervin İpekçioğlu, Murat Turanlı, Recep Kılıç.”

Otel enkazında çalışmaların yeni başladığını kaydeden Feriha Yiğittürk sabah kendi çabaları ile çıkanlar dışında kimsenin yıkıntıdan çıkarılmadığını söyledi.

Yiğittürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Buraya geleli yarım saat oldu Sivil Savunma ekipleri burada. 18 saattir buraya hiçbir müdahale yapılmadı. Çocuklar enkaz altında! Kendi kendini kurtaran 3 veli var sadece. Onun haricinde hiçbir çocuğa ulaşamıyoruz. Bunun dışındaki haberler yalan! Şu anda başladı kurtarma çalışmaları. 18 saattir yapılan hiçbir şey yok çocuklardan haber alamıyoruz. 8 katlı otel tamamen çökmüştür. 30 kişilik Kıbrıs’tan gelen ekip çalışıyor. Çocuklarımızın kurtulmasını bekliyoruz. Lütfen bize yardım edin.“