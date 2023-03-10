Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar 'görevinden affını' talep etti

Kıbrıslı Türk 35 kişinin de yaşamını yitirdiği Adıyaman'da vali görevinden affını istedi.

TC Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek, görevinden affını talep ettiğini bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da dertlerini anlatmaya çalışan depremzedelere Çuhadar gülerek karşılık vermiş, Vali'nin bu tavrı sosyal medya gündem olarak tepki toplamıştı.

Vali Çuhadar, Adıyaman Valiliği'nin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında affını talep ettiğini açıkladı. Yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüttüğünü ifade eden Çuhadar'ın açıklaması şöyle:

"Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunlar sebebiyle affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, Adıyaman'da valiliğe toplanarak yardım gelmediği için Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar‘a tepki göstermiş; ‘Yardımlar nerede?’ diyerek slogan atmıştı.

Depremzedeler ‘Adıyaman sahipsiz’ şeklinde slogan atarken, valinin gösterdiği tavır dikkat çeken detaylardan biriydi. Vali Çuhadar ise önce sessiz kalmış, tepkiler artması üzerine gülmeye başladığı görülmüştü.

Bunun üzerine vatandaşların tepkisi daha da artarak kalabalık içerisinde bulunanlardan “Neye gülüyorsun sen ya neye gülüyorsun!” diye bağırdığı duyuldu.