Adıyaman İsias Otel'deki tüm kafilenin cansız bedenine ulaşıldı... Adıyaman’daki tüm umutlar soldu, yüreğimiz karardı… Başbakanlık otelde bulunan tüm KKTC vatandaşlarına ulaşıldığını açıkladı.

BAŞBAKANLIK AÇIKLAMA Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan kardeşlerimizin son ikisinin naaşına da ulaşmış bulunuyoruz. Ulaşılan bu kayıplarla Adıyaman’da yitirdiğimiz KKTC vatandaşı sayımız 35’e yükselmiştir. Türkiye geneli kaybettiğimiz KKTC vatandaşı sayımız ise 48 olmuştur. Orada bulunan ekiplerimiz zor durumda olan herkese ulaşmak ve yardım eli uzatmak için çalışmaya devam ediyorlar. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.