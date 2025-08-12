“Adım adım çöküşe sürükleniyoruz”

CTP Sözcüsü ve Milletvekili Asım Akansoy, hükümetin ciddiyetsiz ve sorumsuz tavırları nedeniyle ülkenin, adım adım çöküşe sürüklendiğini söyledi.

Zirai Levazım, Koop Süt ve Binboğa Yem Fabrikası’nda çalışan 280 emekçinin, tam 12 gündür maaşlarını alamadığına dikkati çeken Akansoy, “Artık ortada doğru düzgün ‘yönetilen’ kurum bırakılmadı. Yönetmek yerine görmezden gelmek tercih ediliyor. Yolsuzluk, yoksulluk ve yokluk üçgeni her yandan kuşatmış durumda” diye konuştu.

İşte Akansoy’un sözleri:

Açık konuşalım: Maaşların ödenmemesi—gerekçesi ne olursa olsun—hiçbir şekilde mazur gösterilemez. Yüksek enflasyon karşısında, hayat pahalılığını çalışanların ücretlerine yansıtmayı reddeden yönetim, hem Toplu İş Sözleşmesini hiçe sayıyor hem de emekçilerin maaşları üzerinden tasarruf yapmaya kalkıyor. Bu, yalnızca hukuksuzluk değil, aynı zamanda ülkedeki yönetimin felç olduğunun en somut kanıtıdır. Artık ortada doğru düzgün “yönetilen” kurum bırakılmadı. Yönetmek yerine görmezden gelmek tercih ediliyor. Yolsuzluk, yoksulluk ve yokluk üçgeni her yandan kuşatmış durumda.

Hayat pahalılığını dizginleyemeyen, gelir ve vergi adaletini sağlamayan, her fırsatta aflarla vergi kaçıranı ödüllendirip dürüst vatandaşı cezalandıran bir ülke haline getirildik. Şimdi de emekçinin maaşına göz dikmek, yüzsüzlüğün en ileri seviyesidir.

Koop-Sen, Zirai Levazım, Koop Süt ve Binboğa Yem Fabrikası’nda süresiz genel grev kararı aldı ve bugün uygulamaya koydu. Karşılarında muhatap yok; konuşacak, çözüm arayacak bir yönetici dahi ortada yok. Bu ciddiyetsizlik ve sorumsuzluk haliyle ülke, adım adım çöküşe sürükleniyor. Kabul edilemez!