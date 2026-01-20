“Adı uzun, aklı kısa… Oturun yerinize, sıranızı bekleyin”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sendikalara yönelik ithamlar üzerinden “suni polemik” yaratıldığını belirterek, üst düzey bürokratları hedef aldı. Serdaroğlu, “Şeref yoksunu bürokratlara açık uyarımızdır” ifadelerini kullanarak, “Bu düzen değiştiğinde siz de abilerinizle birlikte hesap vereceksiniz” dedi.

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada üst düzey bürokratlara tepki gösterdi.

Serdaroğlu, “bu ülkenin en köklü üretim kurumlarını dağıtan ve ardından memleketin stratejik kurumlarının başına getirilen bürokratlar” ifadesini kullanarak, sendikaların hedef gösterildiğini kaydetti.

“Sendikalara çamur atarak çürümüşlüğü örtbas ediyorsunuz”

Açıklamasında, sendikalara yönelik suçlamaların “çürümüşlüğü örtbas etme” amacı taşıdığını savunan Serdaroğlu, “Yıllardır bu ülkede çürümüşlüğü örtbas etmek, hırsızlığı ve rüşveti olağanlaştırmak için sendikalara çamur atmayı marifet sanan bir zihniyetin memurlarısınız” dedi.

Serdaroğlu, emeği ve örgütlü mücadeleyi hedef alanların, kendi “beceriksizliklerini ve kifayetsizliklerini” gizlemeye çalıştığını ifade etti.

“Toplum nezdinde karşılığınız yok, yok hükmündesiniz”

Asgari ücret üzerinden suni polemikler yaratıldığını ifade eden Serdaroğlu, bunun büyük hırsızlıkları ve soygun düzenini gizleme girişimi olduğunu vurguladı.

“Bize iftira atarken kendilerini o makamlara taşıyanlara yağcılık yapanlar şunu iyi bilsin: Toplum nezdinde hiçbir karşılığınız yok. Sıfırsınız. Yok hükmündesiniz” ifadelerine yer verdi.

“O koltuklar sizin değil”

Serdaroğlu, açıklamasında bürokratları “koltuk sevdalısı” olmakla suçlayarak, “O koltuklar sizin değil. O koltuklar günü geldiğinde sizi oraya getirenlerle birlikte altınızdan çekilecek” dedi.

“Bu düzen değiştiğinde siz de abilerinizle birlikte hesap vereceksiniz” diyen Serdaroğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Adı uzun, aklı kısa, şeref yoksunu bürokratlar… Oturun yerinize ve sıranızı bekleyin.”