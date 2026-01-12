Türkiye'de 23 Mart'ta hakkındaki "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin net mesajlar verdi.

Silivri Cezaevi'nden T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Adaylığım kesin biçimde devam etmektedir" dedi.

İmamoğlu, kendisinin katılamadığı, özgür bir şekilde yarışamadığı bir seçimin "Cumhurbaşkanının meşruiyetinin bittiği" bir seçim olacağını savundu.

İmamoğlu, kapsamlı röportajda hem kendi siyasi geleceğine hem de Türkiye'nin gidişatına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kürt sorunundan ekonomik sorunlara, yargı bağımsızlığından seçim güvenliğine kadar geniş bir yelpazede açıklamalar yapan İmamoğlu, Türkiye'nin "eşit yurttaşlık temelinde büyük bir sıçrama yapabileceğini" söyledi.

İmamoğlu, Kürt sorunuyla ilgili olarak, "Her vatandaşımızın dilinden kültürüne, inancından geleneklerine kadar eşit yurttaşlığı hissedeceği bir süreç, Türkiye'ye en büyük sıçramayı yaşatacaktır" dedi.

Diploma davası: 'Hukuk tarihinin kara lekelerinden biri'

Ekrem İmamoğlu, tutuklandığı gün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti.

İmamoğlu'nun adaylığını etkileyebileceği iddia edilen diploma davası, son aylarda siyasi gündemin en tartışmalı başlıklarından biri.

İmamoğlu, bu davayı "hukuk tarihinin kara lekesi" olarak nitelendirerek devlet kurumlarına duyduğu güvenin kötüye kullanıldığını savundu.

19 yaşında bir genç olarak devletin ilanlarına, belgelerine ve onayına güvenerek yatay geçiş yaptığını belirten İmamoğlu, bugün aynı belgelerin tartışma konusu yapılmasını "kumpas" olarak değerlendirdi:

"Bir avuç muhteris, devletimizin yargısını ve kurumlarını istismar ederek 35 yıllık diplomamı almaya çalışıyor. Helal olan haram edilmek isteniyor."

İmamoğlu, davanın henüz sonuçlanmadığını ve bu nedenle adaylığının hukuken devam ettiğini vurguladı.

"Adaylığım milletin iradesiyle devam ediyor"

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığının kişisel bir tercih değil, halkın iradesi olduğunu söyledi ve 23 Mart'ta yapılan ön seçimde kendisine verilen desteği hatırlattı:

"Ben kendi irademle değil, 15,5 milyon vatandaşımızın iradesiyle cumhurbaşkanı adayı oldum. Yetkiyi millet verir, millet alır."

CHP içinde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı adaylığı için güçlü bir alternatif olarak konuşulmasını da değerlendiren İmamoğlu, partisinin çok sayıda nitelikli aday çıkarabilecek kapasitede olduğunu belirtti.

"İmamoğlu'nun yarışamadığı bir seçim meşruiyet sorunu doğurur"

İmamoğlu, kendisinin yarışamadığı bir seçimin demokratik meşruiyet açısından sorun yaratacağını savundu:

"Ekrem İmamoğlu'nun katılamadığı, özgür bir şekilde yarışamadığı bir seçim, Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetinin bittiği bir seçim olur. On milyonların, Ekrem İmamoğlu yerine adaylaştığı bir seçime dönüşür."

İktidara yönelik olarak "400 milletvekili hülyasına kapılırlarsa, çok beklerler" diyen İmamoğlu, CHP'nin olası bir anayasa referandumu sürecine hazır olduklarını söyledi.

"İddianamesine güvenen, duruşmaları canlı yayınlar"

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali işlemine karşı İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması Cuma günü yapılacak.

İmamoğlu'nun "suç örgütü lideri" olmakla suçlandığı İBB davası ise 9 Mart'ta başlayacak.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği mülakatta hakkındaki tüm suçlamaları bir kez daha reddeden İmamoğlu, "İddianamesine güvenen duruşmaları canlı yayınlar; hukuk varsa delil konuşur, yoksa tarih konuşur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile "uzun yola hüküm giydiklerini" söyleyen İmamoğlu, aralarında makas açılmasının söz konusu olamayacağını belirterek, "Siyasi mühendisliklere hiç yenilmeyiz" diye konuştu.