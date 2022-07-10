“Adam kaçırıp alıkoydular, bir kişi daha aranıyor”

Zorla İnsan Kaçırma ve Şiddet Tehdidi suçundan tutuklanan zanlı R. R. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, bir kişinin daha arandığını belirtti.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, zanlı R.R.’nin (E-31) Zorla İnsan Kaçırma ve Şiddet Tehdidi suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 8 Temmuz tarihinde saat 13:00 raddelerinde Haspolat'ta, aynı yerde sakin Zanlı R.R.’nin ve ismi Hasan olduğu tespit edilen ve soyadı bilinmeyen Bangladeş uyruklu kişi aynı yerde faaliyet gösteren bir iş yerine ait lojmanda ikamet eden ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan F. H.’yi (E-52) zorla ellerinden ve kollarından tutup plakası ve modeli meçhul araca koyarak kaçırdıktan sonra Minareliköy'de henüz tespit edilemeyen müstakil bir eve götürerek zorla alıkoyduklarını anlattı. Polis, zanlıların kaçırdıkları F. H.'ye hitaben "Benim senden alacağım 16.000 TL fakat ben senden 32.000 TL alacağım, eğer vermezsen seni öldürürüm kimse kurtaramaz seni benden" diyerek şiddet tehditinde bulundukların anlattı.

Olayın polise 10 Temmuz tarihinde rapor edildiğini söyleyen Kuşak, aynı tarihte zanlı R. R.’nin tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Aranan bir şahıs olduğu ve suçun ciddiyetine değinen Polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)