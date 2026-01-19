"Adalet sağlanana kadar mücadelemiz sürecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde İsias Otel’de hayatını kaybeden 72 kişi için yürütülen adalet mücadelesinin üçüncü yılında sürdüğünü belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Adıyaman’a onuncu kez geldiklerini ifade eden İncirli, depremde yaşananların öngörülebilir olduğunu vurgulayarak, kolonların kesildiğini bilenlerin sustuğunu, projeye aykırılıkları görenlerin görmezden geldiğini ve denetimle yükümlü olanların sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.

Risklerin bilindiğini ve buna rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını dile getiren İncirli, “Ortaya çıkacak sonucu öngören ve buna rağmen denetim ve sorumluluk görevini yerine getirmeyen herkes bu sonucu kabullenmiştir. Buna bilinçli taksir diyemezsiniz; bunun adı olası kasttır” dedi.

İncirli, depremde yaşamını yitiren çocukların ve yurttaşların unutulmayacağını vurgulayarak, adalet sağlanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.