“Ada Karanlığı’ndan Kaçış” kitabı için etkinlik düzenleniyor
Turgül Tomgüsehan’ın “Ada Karanlığı’ndan Kaçış ” kitabı için tanıtım, sohbet ve imza günü etkinliği düzenleniyor.
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Turgül Tomgüsehan’ın “Ada Karanlığı’ndan Kaçış ” kitabı için tanıtım, sohbet ve imza günü etkinliği düzenleniyor.
Verilen bilgiye göre, Ayşe Tural moderatörlüğündeki etkinlik yarın saat 18.30’da Lefkoşa’da, Işık Kitabevi’nin 2’nci katında BlckBrd Social’da yapılacak.
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Etiketler : kitap, Turgül Tomgüsehan