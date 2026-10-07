KAMUSEN Başkanı Metin Atan:

“Açlık sınırı 48 bin 117 TL. Halk artık geçinemiyor”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, ülkede ekonomik koşulların giderek ağırlaştığına dikkat çekerek, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 48 bin 117 TL’ye, insanca yaşayabilmek için gerekli aylık harcamanın ise 259 bin 532 TL’ye ulaştığını belirtti.

Atan, yazılı açıklamasında, halkın artık geçinemediğini, hayat pahalılığı karşısında ücretlerin hızla eridiğini, çalışanların ve emeklilerin gelirlerinin artık temel ihtiyaçları dahi karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Atan, ekonomik tablonun artık bir geçim krizine dönüştüğünü belirterek, 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için aylık yaklaşık 48 bin TL’ye ihtiyaç duyduğunu, barınma, ulaşım, sağlık, eğitim, elektrik, akaryakıt, haberleşme ve diğer temel ihtiyaçlar eklendiğinde aylık yaşam maliyetinin 259 bin TL’yi aşmasının ciddi biçimde düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Eylül ayında resmi enflasyonun aylık yüzde 3,34’e ulaşmasının; fiyatlardaki yükselişin devam ettiğini ortaya koyduğunu belirten Atan, maaşlara yapılan artışların kısa sürede zamlar karşısında eridiğini kaydetti.

Kredi kartı, borçlanma, kira, kredi, elektrik, akaryakıt ve market giderlerine işaret eden Atan, hayat pahalılığını yaratıp ardından maaşlara artış yapmanın çözüm olmadığını, esas meselenin fiyat artışlarını kontrol altına almak ve alım gücünü korumak olduğunu söyledi.

Sendika olarak çalışanların alım gücünün korunması konusunda mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan Atan, hayat pahalılığını gerçekten düşürecek, piyasayı denetleyecek, dar ve sabit gelirliyi koruyacak ekonomik politikaların hayata geçirmesini istedi.