13 yaşındaki yaya yaralandı, ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 13 yaşındaki bir yaya yaralandı, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ise tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Abdi İbekçi Caddesi’nde, sürücü 24 yaşındaki Sude Caymaz yönetimindeki SF 833 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada Demokrasi Ortaokulu önlerine geldiğinde, o esnada yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki S.A.’ya çarptı.

Kazada yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde sol ayağında kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü tutuklandı

Lefkoşa’da YDÜ içerisinde, sürücü 22 yaşındaki Eltayebabdelmalık E. Abdalaal yönetimindeki VT 513 plakalı motosikletle dikkatsizce seyredip kavşağa yaklaştığında, önündeki araçları sağından geçmeye çalıştı. O esnada, diğer sürücüler kendisine yol verdiği için anayola giriş yapan 21 yaşındaki Helin Oral yönetimindeki AA 252 K plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

VT 513 plakalı motosiklet sürücüsü Eltayebabdelmalık E. Abdalaal, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın motosiklet kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.