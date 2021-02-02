"Acil Durum Hastanesi doluyor, son 34 yatak kaldı..."

Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Deren Oygar, hastanede son 34 yatağın kaldığını açıkladı.

Dr. Deren Oygar, yoğun bakım servisindeki hasta sayısının gün içinde 12’ye düşeceğini de açıkladı. BRT’ye konuşan Oygar, yoğun bakımdaki 12 yatağın boş olduğunu kaydetti. Oygar, "vaka sayısının artışında hız kesmediği, kritik günlerden geçildiğini" belirtti.

24 yoğun bakım 76 normla yatak kapasitesi olan Pandemi Hastanesi’nde 40 kişinin şu an tedavi gördüğü, 100 yatak kapasitesinin ise boş olduğunu belirtti.

Oygar, “Öğlen saatlerinde 34 tane boş yatağımız olacak” dedi.

Şu ana kadar vaka sayısının yüksek olduğunu da anlatan Oygar, bu vakaların karantina otellerinden ve dışarıdan olduğun kaydetti.

“Karantinadaki hastaların Pozitif olması bizi biraz rahatlatıyor, temaslılar da mutlaka kendini bildirmeli.” diyen Oygar, çok kritik günlerden geçildiğini belirtti.

Kurallara uyulmasının gerektiğinin altını çizen Oygar şunları söyledi: “Halk olarak kapanma sürecine uymaya çalışalım, hastane kapasitesini doldurmayalım. Hastaneye gelecek olan ve COVID olan vakaları, hekim, hastane, personel kapasitesinin aşılmaması gerekiyor. Bunu da kapanma sürecine uyarak yapabiliriz. Hala buradayız ama umarım bu artışlar devam etmez ve kapasitemiz aşılmamış olur. Tüm dileğimiz bu, çok kritik noktadayız. Bu günler ve bu haftalar çok kritik. El birliği ile bunu atlatabiliriz.”

“Bizi ne beklediğini ön göremiyoruz”

"Vaka sayısı arttıkça sağlık personelinin sıkıntıya düştüğünü" de dile getiren Oygar, "Yeni doktor ve hemşireler ile personel sayısı arttırılacak. Bizi ne beklediğini ön göremiyoruz o nedenle bu sayıların arttırılmasında fayda var. Gelen vaka artışlarının karşılanması için bu yeterli.” dedi.

“Karantina otellerindeki sağlık hizmetleri de iyileştirilecek”

Karantina otellerindeki vaka sayılarının da artmaya devam ettiğini, bu noktalarda verilen sağlık hizmetinin de iyileştirilmesi için yeni göreve başlayacak olan sağlık ekibinin beklendiğini de işaret eden Oygar; “Yeni alınacak olan personeller ile buradaki hasta takibi ve organizasyonu daha iyi yapılacak. Henüz yeni doktorlar hizmet vermeye başlamadı, bazı prosedürler tamamlanmaya çalışılıyor.” dedi.