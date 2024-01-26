Açık unutulan elektrikli soba yangına sebep oldu

Vadili köyünde dün bir evde çıkan yangın büyük bir paniğe yol açtı, yangında ev içindeki eşyalar zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Vadili'de dün 13.00 sıralarında bir evin mutfağı ve malzeme odasında çalışır durumda unutulan elektrik sobası sonrası çıkan yangında, 2 adet koltuk, 6 adet profil demir, 9 adet oluklu saç, kapı ile pencereler, muhtelif sayıda beyaz eşya, mutfak dolabı, mutfak eşyası ve elektronik el aletleri yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.