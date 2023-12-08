Açık unutulan aspiratör yangına neden oldu

Ulukışla köyünde, dün, Salim Dayanık’a ait evin mutfağında, çalışır durumda unutulan aspiratörün kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, bahse konu aspiratör ve mutfak içerisinde bulunan tüm beyaz eşyalar, yemek masası ile sandalyeleri, mutfak dolapları ve alçıpan asma tavan yandı.

Çıkan duman ve ısıdan dolayı ise evin tüm duvarları islendi. Soruşturma devam ediyor.