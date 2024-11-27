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Açık Pazar, maraton nedeniyle cumartesi kurulacak

Açık Pazar, maraton nedeniyle cumartesi kurulacak

Açık Pazar, Ülker Lefkoşa Maratonu dolayısıyla bu hafta cumartesi günü kurulacak.

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Açık Pazar, Ülker Lefkoşa Maratonu dolayısıyla bu hafta cumartesi günü kurulacak.

Lefkoşa Türk Belediyesinden (LTB) yapılan açıklamaya göre, Başkent Lefkoşa’da her pazar kurulan geleneksel Açık Pazar, Ülker Lefkoşa Maratonu’nun 1 Aralık Pazar günü koşulacak olmasından dolayı bir gün önce kurulacak.

Açık Pazar, bu haftadan sonra rutin olarak pazar günleri kurulmaya devam edecek.

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