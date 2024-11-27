Açık Pazar, maraton nedeniyle cumartesi kurulacak

Açık Pazar, Ülker Lefkoşa Maratonu dolayısıyla bu hafta cumartesi günü kurulacak.

Lefkoşa Türk Belediyesinden (LTB) yapılan açıklamaya göre, Başkent Lefkoşa’da her pazar kurulan geleneksel Açık Pazar, Ülker Lefkoşa Maratonu’nun 1 Aralık Pazar günü koşulacak olmasından dolayı bir gün önce kurulacak.

Açık Pazar, bu haftadan sonra rutin olarak pazar günleri kurulmaya devam edecek.