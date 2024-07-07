Abeşa'daki yangın kontrol altında

Limasol’a bağlı Abeşa bölgesinde bu sabah çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

“Sigmalive” internet sitesine göre, Rum İtfaiye Birimi yaptığı açıklamada, yangının sınırlandırıldığını ve nihai söndürme çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

İtfaiyeden yapılan açıklamada ayrıca 4 hektarlık kuru ot, yabani bitki örtüsü ve çok sayıda çam ağacının yandığı ifade edildi.

Hava koşullarına bağlı olarak yangının yeniden alevlenmesi riskine karşı ekiplerin bölgede bekletildiği belirtildi.