ABD’li kuruluş yangın raporunu teslim etti

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından, Temmuz ayında Limasol’un dağlık bölgelerinde çıkan yangını araştırmakla görevlendirilen ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı ATF kuruluşu uzmanları, yangın raporunu Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine sundu.

Haravgi gazetesi, ATF uzmanlarının incelemelerini tamamladıklarını ve yangına ilişkin raporu Kıbrıslı Rum yetkili makamlarına sunduğunu yazdı.

Raporun incelenerek kişisel bilgilerin ayıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Gazete bir diğer haberinde ise, yangın sırasında drone ve diğer insansız araçların uçuşuna yasak getirildiğini duyurdu.

Habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Sivil Havacılık Dairesi’nin açıklamasında, yangın söndürme çalışmaları sırasında uçurulan drone ve diğer insansız araçların söndürme çalışmalarını tehlikeye attığı belirtilerek, yasağa uymayanların cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.