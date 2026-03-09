Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. ABD’den Türkiye’deki 22 il için “en yüksek güvenlik uyarısı”
ABD’den Türkiye’deki 22 il için “en yüksek güvenlik uyarısı”

ABD’den Türkiye’deki 22 il için “en yüksek güvenlik uyarısı”

ABD Türkiye Büyükelçiliği Güneydoğu illerine, en yüksek seviye olan 4'üncü seviye seyahat uyarısı yayınladı.

A+A-

ABD Türkiye Büyükelçiliği Güneydoğu illerine, en yüksek seviye olan 4'üncü seviye seyahat uyarısı yayınladı.

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a geniş çaplı hava harekatı başlatmış, İran’ın İsrail’e ve ABD üslerine misillemesiyle savaş bölge ülkelerine yayılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun 4 Mart’ta İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yönelen balistik mühimmatı, düşürdüğünü duyurmuştu. Mühimmatın parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşürülmüştü.

Açıklamanın ardından NATO sözcüsü Allison Hart Türkiye’ye yönelen balistik mühimmatıyla ilgili İran’ı kınadıklarını duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri de 5 Mart’ta Türkiye’ye füze atılmadığını belirtti.

ABD büyükelçiliği bugün (9 Mart) Güneydoğu’daki illere seyahat edilmemesi gerektiğini şöyle duyurdu:

* Güneydoğu Türkiye: Güneydoğu Türkiye için Seyahat Uyarı Düzeyi Seviye 4 – Seyahat Etmeyin statüsüne çıkarılmıştır. Türkiye için Seyahat Uyarıları ise Seviye 2 – İlave İhtiyat Gösterin düzeyinde kalmayı sürdürmektedir.

* Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak, Güneydoğu Türkiye’de artan risk bulunan bölge, ABD Temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde Seyahat Uyarısı’nda güncellenmiştir.

Seyahat edilmemesi istenen iller şöyle:

  1. Adana
  2. Adıyaman
  3. Batman
  4. Bingol
  5. Bitlis
  6. Diyarbakır
  7. Elazığ
  8. Gaziantep
  9. Hakkari
  10. Hatay
  11. Mersin
  12. Kilis
  13. Kahramanmaraş
  14. Malatya
  15. Mardin
  16. Muş
  17. Osmaniye
  18. Siirt
  19. Şanlıurfa
  20. Şırnak
  21. Tunceli
  22. Van

ABD’nin seyahat uyarı seviyeleri şöyle:

  • Seviye 1: Normal önlem alın
  • Seviye 2: Daha dikkatli olun
  • Seviye 3: Seyahatinizi yeniden değerlendirin.
  • Seviye 4: Seyahat etmeyin
Bu haber toplam 400 defa okunmuştur
Etiketler : ,