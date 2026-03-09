ABD’den Türkiye’deki 22 il için “en yüksek güvenlik uyarısı”

ABD Türkiye Büyükelçiliği Güneydoğu illerine, en yüksek seviye olan 4'üncü seviye seyahat uyarısı yayınladı.

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a geniş çaplı hava harekatı başlatmış, İran’ın İsrail’e ve ABD üslerine misillemesiyle savaş bölge ülkelerine yayılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO’nun 4 Mart’ta İran’dan ateşlenip Türkiye’ye yönelen balistik mühimmatı, düşürdüğünü duyurmuştu. Mühimmatın parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşürülmüştü.

Açıklamanın ardından NATO sözcüsü Allison Hart Türkiye’ye yönelen balistik mühimmatıyla ilgili İran’ı kınadıklarını duyurmuştu. İran Silahlı Kuvvetleri de 5 Mart’ta Türkiye’ye füze atılmadığını belirtti.

ABD büyükelçiliği bugün (9 Mart) Güneydoğu’daki illere seyahat edilmemesi gerektiğini şöyle duyurdu:

* Güneydoğu Türkiye: Güneydoğu Türkiye için Seyahat Uyarı Düzeyi Seviye 4 – Seyahat Etmeyin statüsüne çıkarılmıştır. Türkiye için Seyahat Uyarıları ise Seviye 2 – İlave İhtiyat Gösterin düzeyinde kalmayı sürdürmektedir.

* Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak, Güneydoğu Türkiye’de artan risk bulunan bölge, ABD Temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde Seyahat Uyarısı’nda güncellenmiştir.

Seyahat edilmemesi istenen iller şöyle:

Adana Adıyaman Batman Bingol Bitlis Diyarbakır Elazığ Gaziantep Hakkari Hatay Mersin Kilis Kahramanmaraş Malatya Mardin Muş Osmaniye Siirt Şanlıurfa Şırnak Tunceli Van

ABD’nin seyahat uyarı seviyeleri şöyle: