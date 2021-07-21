ABD: Kıbrıs'a 2 devletli değil, tek devlet çatısı altında 2 yönetim çözüm getirir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs adasında 2 devletli çözüm önerisine karşı çıkarak tüm gayretlerini "2 farklı federe bölgesi olan tek bir devlet" için sarf edeceklerini açıkladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Adası ve tampon bölge Maraş'ın açılımına ilişkin yaptığı açıklamalara Yunanistan, Güney Kıbrıs ve diğer Batılı ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İlişkiler Departmanı'ndan Victoria Nuland, Senato'da yaptığı konuşmasında ada ile ilgili olarak, "Biz Kıbrıs'a barış ve istikrarın sadece Kıbrıs liderliğinde, 2 bölgeli ve 2 toplumlu bir süreçle geleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Provokatif kararı geri çekin"

Nuland, Erdoğan'ın "hayalet şehir" Maraş'ı oturuma açma adımının, Birleşmiş Milletler (BM) kararını hiçe saymak olduğunu belirterek Ankara hükümetine seslendi ve "Bu provokatif kararın geri alınması çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretinde Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılacağını açıklamasına, ABD, İngiltere, Avrupa ülkeleri ve Rusya da tepki göstermişti.

"S-400 yaptırımları sürecek"

Nuland, ABD’nin bir önceki yönetim döneminde CAATSA (Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) kapsamında Türkiye'ye karşı uygulanmasına karar verdiği yaptırımların Joe Biden döneminde de süreceğini bildirdi.

CAATSA kapsamında Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı İsmail Demir ile üç kurum yetkilisine yaptırım uygulanmasına karar vermiş ve bu yaptırımlar 7 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin söylemi BMGK'ye aykırı

Erdoğan'ın ziyareti akabinde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin bu adımının BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 numaralı kararlarıyla ters düştüğünü belirterek, "Maraş şehrinin bazı mahallelerinin Kıbrıs Türklerinin kontrolüne geçmesi açıklamalarını kınıyoruz" demişti.

Erdoğan'ın Maraş söylemine Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de şiddetle karşı çıktığını duyurmuştu.

Ocak 2020’de Gezici şirketi tarafından yapılan araştırmada Kıbrıs Türk halkının yüzde 81,3’ü iki devletli çözümü desteklediğini açıklarken, yüzde 10,2’si Rumlarla federasyon, yüzde 8,5’i ise konfederasyon istediğini beyan etmişti