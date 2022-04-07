ABD ilgisi: Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan ekseninde yeni beklentiler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın adaya ziyaretiyle birlikte, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik kesintiye uğrayan sürecin yeniden hareketlenmesi umudu gündeme geldi.



Doğal Gaz ve enerji hattıyla ilgili gelişmelerin Kıbrıs için yeni fırsatlar yaratabileceği konuşulurken, Güven Yaratıcı Önlemler de yeniden masaya getiriliyor.



Adanın kuzeyinde demokrasiye ve iradeye müdahalenin ardından göreve gelen Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Kıbrıs’ta federal çözüm ve birleşme müzakerelerini askıya aldı.



Böylesi bir ortamda, güneydeki kaynaklar, ABD’nin Kıbrıs’a yönelik ilgisini yeni senaryolarla değerlendirdi. ABD’nin, Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan üçgeninde karşılıklı adımlar atılmasını, Doğu Akdeniz’deki enerji meselesinde durumun değişmesini ve Türk piyasasının Rusya doğalgazından bağımsız hale gelmesini arzuladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Karşılıklı Adım Gözetiyorlar… ABD Kıbrıs-Yunanistan-Türkiye Üçgeninde Kıbrıs Sorununa Hareketlilik Kazandıracak Jestler İstiyor” başlığı ile aktardığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın Kıbrıs ziyaretini gündeme taşıdı.



Nuland’ın Larnaka’daki CYCLOPS Eğitim Merkezi’nde Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile görüştüğü ve Kasulidis’in Nuland’a Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda bilgilendirme yaparak, Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna son verecek ve müzakerelerin yolunu açacak samimi bir çabanın söz konusu olduğunu söylediği belirtildi.

Kasulidis görüşmede, Maraş’ın BM gözetiminde iade edilmesi ve Ankara Ek Protokolü’nün uygulanması gerektiğini vurguladı. Nuland ise 4 yılın ardından Kıbrıs’ı ziyaret etmekten mutluluğunu dile getirdi.

Nuland, ABD ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında 4 yıl önce imzalanan güvenlik anlaşmasına değinirken, enerji güvenliğini öne çıkardı.

Alithia gazetesi “Doğu Akdeniz’de Yeni Borulara İhtiyaç Var… ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kıbrıs’ta” başlığıyla aktardığı haberinde, Nuland’ın enerji güvenliği konusuyla Kıbrıs temaslarına başladığını yazdı.

Gazete, Nuland’ın Türkiye’de yaptığı temasların ardından, yeni doğalgaz kaynakları bulunması ve Doğu Akdeniz’de yeni borular inşa edilmesinin gerekliliğini vurguladığını kaydetti.

Nuland’ın Kıbrıs ziyareti, Politis gazetesinde “GYÖ’ler, Doğal Gaz ve Derinlemesine Diyalog”, Haravgi gazetesinde de “Nuland: ‘Doğu Akdeniz’de Yeni Borular Gerek’” başlıklarıyla aktarıldı.