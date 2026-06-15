ABD ile İran anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi iki ülke arasındaki savaşı bitirecek anlaşmaya varıldığını doğruladı.

Trump kendi sosyal medya hesabı Truth Social'da "İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma tamamlandı" yazdı.

"Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve aynı zamanda ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını" söyledi.

"Petrol akmaya başlasın!" dedi.

Trump daha sonra 19 Haziran Cuma anlaşmanın imzalanmasının ardından boğazdan petrol akışının başlayacağını belirtti.

Trump'ın paylaşımının ardından İran devlet televizyonu da Pakistan Başbakanı'nın açıklamasına dayanarak Tahran'ın ABD ile bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ardından İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, devlet televizyonuna telefonla bağlanarak ABD ile bir anlaşmanın olacağını ve resmi imza töreninin 19 Haziran'da günü İsviçre'de gerçekleşeceğini doğruladı.

"Lübnan da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki savaşın ve askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirileceği bu akşam duyurulacak" dedi.

Ayrıca, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının da gece kaldırılacağını ekledi.

İki ülkenin anlaşmayı doğrulamasından az önce arabulucu rolü üstlenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varıldığı bilgisini paylaştı.

Şerif, "Yoğun görüşmelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye yazdı.

"Her iki taraf da, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etti" dedi.

Resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'de yapılacağını da ekledi.

Şerif ayrıca bu arabuluculuğa destek veren Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye teşekkür etti.

İran devlet medyası, 14 maddelik mutabakat metnini duyurdu

İran'ın yarı resmi devlet haber ajansı Mehr, ABD ile İran arasında imzalanacak 14 maddelik bir mutabakat taslağının ayrıntılarını aktarıyor.

Bu maddeler henüz iki ülke tarafından resmi olarak teyit edilmedi:

Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes

ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama taahhüdü

ABD'nin deniz ablukasının 30 gün içinde kaldırılması

ABD'nin İran'dan askerlerini çekmesi

Hürmüz Boğazı'nın "İran'ın düzenlemeleri çerçevesinde" 30 gün içinde yeniden açılması

ABD ve müttefiklerinin, İran için en az 300 milyar dolar değerinde yeniden inşa planları sunması

İran petrolü ve enerji ürünlerine yönelik yaptırımların kaldırılması

İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünün yinelenmesi

ABD'nin bölgedeki asker sayısını artırmayacağına ve yeni yaptırımlar uygulamayacağına dair taahhüdü

Mehr ayrıca, "İran'ın dondurulmuş fonlarının yarısı serbest bırakılmadan, İran'a yönelik petrol yaptırımları askıya alınmadan ve deniz ablukası kaldırılmadan nihai müzakerelerin başlamayacağını" bildirdi.

Nihai anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacağı belirtildi.