ABD, Adana’daki personeli için ‘zorunlu ayrılma’ talimatı verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Adana’daki ABD Konsolosluğu’nda görev yapan zorunlu olmayan diplomatik personel ve ailelerinin Türkiye’den ayrılmasını istedi.

Associated Press’in (AP) aktardığı karara göre Washington ayrıca ABD vatandaşlarına Türkiye’nin güneydoğusunu terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Bu adım, ABD’nin İran ile başlayan savaş sonrası bölgede aldığı en dikkat çekici güvenlik kararlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Çünkü Adana’daki temsilcilik, Washington’un 'zorunlu ayrılma' talimatı verdiği 10. diplomatik misyon olurken, karar aynı zamanda bir NATO üyesi ülkeyi kapsayan ilk tahliye talimatı olarak kayda geçti.