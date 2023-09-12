AB Solu: Kıbrıslı Türklere uygulanan giriş yasağı durdurulmalı

Avrupa Parlamentosu içindeki Sol Grup (GUE/NGL) Türkiye’ye, bazı Kıbrıslı Türk Avrupa Birliği vatandaşlarına ülkeye giriş yasağını durdurması çağrısı yaptı, aralarında Kıbrıslı Türk gazeteciler ve sendikacıların da bulunduğu 12 olaya dikkat çekildi, bu kişilerin 2021’den bu yana Türkiye’ye giremedikleri vurgulandı.

AKEL Milletvekilleri Giorgos Georgiou ve Niyazi Kızılyürek’le birlikte imzalanan Sol Grubun açıklamasında, Türkiye’nin bu 12 kişiyi, belirsiz bir “ulusal güvenlik endişesi” bahanesiyle ülkeye sokmadığının altı çizildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Ne var ki tüm bu 12 kişinin, Kıbrıs için özellikle İki Bölgeli, İki Toplumlu Federasyon çerçevesinde, Birleşmiş Milletler kararları ve Avrupa Birliği politikalarına uyumlu olacak şekilde Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine sarsılmaz bağlılıkları olduğu bilinmektedir.”

“Dolayısıyla bu kişilerin Türkiye’ye girişlerinin siyasî inançlarından dolayı engellendiği açıktır.”

“Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol grup, Türk yetkililerinin uyguladığı bu kabul edilmez ve acınacak politikayı güçlü biçimde kınamaktadır”.

“Biz burada Avrupa Birliği vatandaşı Kıbrıslı Türklerin Türkiye topraklarına girişini engelleyen tüm engellerin kaldırılması için Türkiye’ye çağrı yapıyoruz.”