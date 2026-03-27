AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme (MSCD) Projesi, “Son Davet” etkinliği ile tamamlandı.

Projeden verilen bilgiye göre, etkinlikte, projenin temel kazanımları paylaşılırken, piyasa gözetiminin Kıbrıs Türk toplumunda ekonomik kalkınmayı destekleme ve tüketici güvenliğini sağlama konusundaki rolü vurgulandı.

Proje, risk temelli ve AB ile uyumlu bir piyasa gözetimi sisteminin geliştirilmesini ve işler hale getirilmesini desteklerken, etkinlik sırasında konuşmacılar ve katılımcılar, projenin piyasa gözetimi sisteminin güçlendirilmesi açısından önemli bir ileri adımı temsil ettiğini vurguladı.

Projenin başarıyla tamamlandığı ifade edilen açıklamada, projenin, Kıbrıs Türk toplumunda tüketicilerin güvenli ürünlere erişimini sağlamaya, adil rekabeti desteklemeye ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı teşvik etmeye yönelik AB’nin öncü girişimlerinden biri olarak öne çıktığı kaydedildi.

Projenin sloganı “Güvenli Ürünler, Güvenilir Ticaret” başlığına da işaret edilen açıklamada, ürün güvenliği gerekliliklerine uyumun, yalnızca son kullanıcıları korumakla kalmadığına, aynı zamanda işletmeler için eşit rekabet koşulları yarattığı ve Yeşil Hat ticaretinin daha da gelişmesine katkıda bulunduğuna vurgu yapıldı.