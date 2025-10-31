AB Konseyi Genel Sekreteri Güneyde temaslarda bulundu

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devralacak olması sebebiyle Kıbrıs ve AB’de yürütülen hazırlık çalışmaları çerçevesinde AB Konseyi Genel Sekreteri Terese Blanchet ve Kurumsal ve Genel Politikalar Genel Müdürü Didier Seeuws, Kıbrıs’a gelerek Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’le görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, görüşmede, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB dönem başkanlığını devralacak olması sebebiyle gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin konuların ele alındığını yazdı.

Habere göre Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hristodulidis görüşmede yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını “ulusal bir görev” olarak gördüklerini belirtirken, dönem başkanlığının gerektirdiği hazırlıkları iki ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını ifade etti.

Hristodulids ayrıca, AB dönem başkanlığını üstlenmeye hazır olduklarını da belirterek “AB’nin kalbinde Kıbrıs damgası vurmayı hedeflediklerini” söyledi.

AP Çalışma Komitesi’nin temasları

Öte yandan Alithia gazetesi, Avrupa Parlamentosu (AP) Çalışma Komitesi Başkanı Li Andresson ve beraberindeki bir heyetin Kıbrıs’ta temaslar gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, AP Çalışma Komitesi heyetinin, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Çalışma ve Dışişleri Komiteleri üyeleriyle görüştüğünü, AP Çalışma Komitesi Başkanı Li Andersson’un görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığına yönelik tam desteğini dile getirdiğini aktardı.

Andersson, Kıbrıs’ın önceliklerini anlamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtirken, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Çalışma Komitesi Başkanı AKEL Milletvekili Andreas Kukalias ise, “sosyoekonomik eşitsizlikler, zenginliklerin paylaşımı, pahalılık ve fakirlik tehlikesi” gibi konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.