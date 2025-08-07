AB Bilgi Merkezi’nde film gösterimi ve söyleşi düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, 16. Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında dün akşam film gösterimi ve söyleşi etkinliğine ev sahipliği yaptı.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte, yönetmenliğini Marios Piperides’in yaptığı ve daha iyi bir yaşam umuduyla Kıbrıs’tan ayrılmaya hazırlanan müzisyen Yiannis’in, köpeğinin Yeşil Hat’ı geçmesiyle altüst olan planlarını konu alan “Smuggling Hendrix” filmi gösterildi.

Film gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide, filmde rol alan oyuncu Oya Akın film deneyimlerini, kent sosyoloğu Özlem Ünsal ise bölünmüş şehirlerde büyümenin toplumsal etkilerini izleyicilerle paylaştı. AB Bilgi Merkezi’nden Beran Djemal tarafından yönetilen söyleşi, izleyicilerin soruları ile sona erdi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını ise Avrupa Komisyonu Program Destek Ofisi İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci ile HASDER Gençlik Kulübü Eş Başkanı Seden Selen Beyit yaptı. Konuşmalarda kültürel paylaşım, anlayış ve gençliğin barışa katkı potansiyeli ele alındı.

Lefkoşa Gençlik Günleri etkinliklerle sürüyor

9 Ağustos’ta Surlariçi’nde düzenlenecek “Velesbitnan Hazine Avı Yarışması” ile devam edecek olan Lefkoşa Gençlik Günleri; 11 Ağustos’ta Zahra Sokak’ta Müzik ve Dans Gecesi, 12 Ağustos’ta ise AB Bilgi Merkezi’nde düzenlenecek “Gençlerle Yuvarlak Masa Söyleşisi” ile sona erecek.