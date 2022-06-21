“9 kişiyi, 70’şer Euro karşılığında Kıbrıs’ın güneyine geçirmeye çalıştı”

Ercan bölgesinde van tipi araca yönelik yapılan operasyon sonucu, 70 Euro karşılığında Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalışan 9 kişi ve sürücü tutuklandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılarla ilgili soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri verildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Ercan bölgesinde van tipi araca yönelik yapılan operasyon sonucu, 70 Euro karşılığında Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalışan 9 kişi ve sürücü tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılarla ilgili soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede konuyla ilgili bilgi veren polis, 20 Haziran tarihinde, saat 20.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı giriş kısmında bulunan çember üzerinde yapılan operasyonda 39 yaşındaki N.Ö. isimli zanlınıni, kendisine Whatsapp üzerinden konum bilgileri verilen kişileri almak üzere UKÜ yakınlarına gittiğini dönüş yolunda araçtaki 9 kişi ile birlikte tespit edildiğini aktardı.

Polis, akabinde zanlıdan yapılan soruşturmada araç içerisinde bulunan şahıslardan kişi başı 70 Euro karşılığında Akıncılar köyüne götürmek için irtibat kurduğu, ‘Numan’ isimli şahsa teslim ederek Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile anlaştıklarını ve bahse konu şahısları KKTC'den Askeri Yasak Bölgeyi İhlal etmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.