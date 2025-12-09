“9 harf, 2 kelime: Doğal Afet”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bölgede yaşanan yoğun yağışların ardından oluşan su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Şenkul, yaşanan durumun altyapı eksikliğiyle değil, “doğal afet” niteliğindeki şiddetli yağışlarla ilgili olduğunu vurguladı.

Şenkul, Girne’de denizin bulunması nedeniyle yağmur sularının doğrudan denize akabildiğini, buna karşın Lefkoşa ve Gönyeli’de deniz olmadığı için alçak bölgelerde su baskınlarının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

Sorunun kente düşen yağmur miktarından ziyade, dağdan gelen yoğun ve hızlı yağış olduğunu ifade eden Şenkul, “Gönyeli’de yaşananları altyapı eksikliğine bağlayan varsa, halk tabiriyle söyleyeyim: kabak keser.” dedi.

Avrupa’da bile her yıl onlarca sel ve su baskını yaşandığını hatırlatan Şenkul, “Doğal afeti tamamen engelleyecek bir altyapı mümkün olsaydı, Avrupa’nın göbeğinde her sene can kayıplarıyla sonuçlanan 10’dan fazla sel yaşanmazdı” ifadelerini kullandı.

Yaşanan afet sırasında önceliğin can güvenliği olduğunu dile getiren Şenkul, vatandaşların belediyeler, itfaiye ve sivil savunma ekipleri sayesinde devletin varlığını yanında hissettiğini söyledi. Şenkul, “Piyasada olmayanlar da vardı ama bu bizim için yeni bir durum değil.” dedi.

Başkan Şenkul, “Geçmiş olsun Gönyeli, geçmiş olsun Ozanköy.” diyerek tüm zarar gören bölgelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve belediyelerin yaraları birlikte saracağını vurguladı.