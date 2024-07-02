“85 metre fren izi tespit edildi, yaralının hayati tehlikesi olabilir”

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yönetimindeki kamyon ile salon araca çarparak bir kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan sürücü B.A. tutuklanarak, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, Pazartesi sabahı 10.50 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, zanlının, yönetimindeki PY 693 plakalı kamyon araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Fuar Kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi neticesinde, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Bardak yönetimindeki PG 860 plakalı araç ile çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan PG 860 plakalı araç sürücüsü Ahmet Bardak’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaburga kemiği kırığı teşhisi ile cerrahi servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, doktorların Bardak’ın sağlık durumuyla ilgili kesin bir şey söylemediklerini, ilerleyen süreçte hayati tehlikesi olabileceğini dile getirdi.

Kaza yerinde inceleme yapıldığını kaydeden polis, 85 metre fren izi tesit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, yaralının sağlık durumunun netleşmediğini, suçun nevinin değişebileceğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.