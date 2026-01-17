81 araç trafikten men edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 506 araç sürücüsü kontrol edildi; çeşitli trafik suçlarından toplam 367 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 81 aracın trafikten men edildiği ve 2 sürücünün de tutuklanmdığı bildirildi.

Rapor edilen trafik suçları ise şu şekilde:

-101’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

-44’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak

-3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak

-14’ü sigortasız araç kullanmak

-2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak

-6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak

-18’i muayenesiz araç kullanmak

-43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak

-2’si trafik ışıklarına uymamak

-5’i trafik levha ve işaretlerine uymamak

-3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak

-3’ü aracın ışık kurallarını ihlal etmek

-1’i aracın camlarına görürüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak

-1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak

-121’i diğer trafik suçlar