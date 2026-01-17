81 araç trafikten men edildi
Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 44 alkollü sürücü rapor edildi, 81 araç trafikten men edildi.
Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 506 araç sürücüsü kontrol edildi; çeşitli trafik suçlarından toplam 367 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldi
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 81 aracın trafikten men edildiği ve 2 sürücünün de tutuklanmdığı bildirildi.
Rapor edilen trafik suçları ise şu şekilde:
-101’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
-44’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak
-3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak
-14’ü sigortasız araç kullanmak
-2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak
-6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak
-18’i muayenesiz araç kullanmak
-43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak
-2’si trafik ışıklarına uymamak
-5’i trafik levha ve işaretlerine uymamak
-3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak
-3’ü aracın ışık kurallarını ihlal etmek
-1’i aracın camlarına görürüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak
-1’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak
-121’i diğer trafik suçlar