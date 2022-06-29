 ‘% 80 görüşmeler bir an önce başlasın’

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’ün her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmaya göre katılımcıların yüzde 80’ini Kıbrıs Sorunu görüşmelerinin bir an önce başlaması gerektiğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 84’ü ise Türkiye’ye ilhakın iyi bir şey olmayacağı görüşünü ortaya koydu.

Kıbrıs Sorunu ile ilgili görüşmelerin durmasının toplumu büyük oranda umutsuzluğa ve çaresizliğe ittiğinin öne çıktığı ankette, Kıbrıs Sorunu görüşmelerinin aslında toplumun önünde kötü ekonomik gidişattan çıkış umudu olarak durduğu belirtildi.

Çalışmada; olası bir referandumda yüzde 67.11 oranında bir kesimin ‘evet’ oyu kullanacağını söylemesi de Kıbrıs’ta çözümün ne derece büyük bir kesim tarafından desteklendiğinin göstergesi olarak ifade edildi.

Anketin tamamı için TIKLAYINIZ

‘Hükümet’e güven EN DÜŞÜK noktada’!

‘Ekonomik beklentiler en kötü noktada, Yönetim de, demokrasi de sınıfta kaldı!’