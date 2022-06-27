‘Ekonomik beklentiler en kötü noktada, Yönetim de, demokrasi de sınıfta kaldı!’

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin düzenli olarak yayımladığı anket çalışmasında ülkedeki gelişmelerin, toplumun her geçen gün daha da büyük bir çaresizlik ve mutsuzluk içerisine girmesine yol açtığı ifade edilirken, ekonomik beklentilerin ise bugüne kadarki en kötü noktada olduğu kaydedildi.

Ankete yansıyan verilerde; en önemli sorunlar listesinde ‘ekonomi’ ilk sırada gelirken, ‘KKTC demokrasisinin sınıfta kaldığı ifade edildi, “Yönetim tüm başlıklarda sınıfta kalmıştır...” dendi.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını’ ölçen anket çalışmasının devamı yayımlandı.

Kendi mali geleceği ve ülkenin ekonomik geleceği ile ilgili toplumun çok büyük bir çoğunluğunun karamsarlık içerisinde olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun toplumun ruh halini de oldukça kötü etkilediği, değişim için adım atma, istek ve olasılığını da düşürdüğü ifade edildi.

Her geçen gün rekor kırarak yükseliyor…

Yapılan ankette katılımcıların yüzde 97.42’si ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini belirtirken, bu oranın rekor kırarak her geçen gün yükseldiği ifade edildi. Ülkede işlerin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 2.58.

En önemli sorunlar listesinde ‘ekonomi’ ilk sırada

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları arasında ‘ekonomik sorunlar’ gelirken bunu sırasıyla; enflasyon, Kıbrıs Sorunu, yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler, işsizlik, ve düşük maaşlar takip etti.

“KKTC demokrasisi sınıfta kaldı”

KKTC’de Demokrasinin İşleyişi konusunda ise “KKTC demokrasisinin sınıfta kaldığı belirtildi. Anketin yapılmaya başladığı 2013 yılından itibaren düşmeye devam eden KKTC’de demokrasinin işleyişi Nisan 2022’de bugüne kadarki en düşük puana gerileyerek 2.84 oldu. Haziran 2022’de ise bu puan 3.13.

“Yönetim tüm başlıklarda sınıfta kalmıştır...”

Ankette ülke yönetimine katılımcıların verdikleri memnuniyet puanlarında ise son 4 dönemde geçer puan, alan hiçbir başlık olmadı. Bu alanda en düşük puanı alan konular; Gelir dağılımında adalet, üretime dayalı istihdam olanakları ile sağlıkta altyapı ve eşit erişim başlıkları yer aldı.

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