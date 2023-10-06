8 metre yüksekten düştü
Küçük Erenköy’de, yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde çalışan Selçuk TOPRAK, yaklaşık 8.20 metre yükseklikteki demir iskele üzerinde kalıp tahtalarını söktüğü sırada, dengesini kaybedip beton zemine düşmesi sonucu yaralandı.
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Küçük Erenköy’de, yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde çalışan Selçuk TOPRAK (E-35), yaklaşık 8.20 metre yükseklikteki demir iskele üzerinde kalıp tahtalarını söktüğü sırada, dengesini kaybedip beton zemine düşmesi sonucu yaralandı.
Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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