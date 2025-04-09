8 metre yükseklikten düştü, ağır yaralandı

Bugün saat 14:40 sıralarında, İskele'de, yapımı devam eden bir inşaatın 3. katının balkon kısmında çalışmakta olan Md RUBEL (E-35 ), dökülen beton parçalarını çıkartmaya çalıştığı esnada, dengesini kaybederek 8 metre 82 cm yükseklikten toprak zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Olayda yaralanan Md RUBEL kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.