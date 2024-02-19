Rusça oyun '8 Kadın', tiyatro severlerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, oyun, 24 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de ve 25 Şubat Pazar günü saat 17:00'de sahnelenecek.

Açıklamada, biletlerin kapıdan satışının yapılacağı ve isteyenlerin online olarak kibrisbiletcim.com sitesinden bilet temin edebilecekleri ifade edildi.

Rusça olarak sahnelenecek oyunun bilet fiyatı 300 TL olarak açıklandı.

Oyunun konusu

Açıklamaya göre, ‘8 Kadın’ adlı oyun, komedi-dedektif türünde bir yapıya sahip. Elya Gilman'ın kaleminden çıkan bu eser, bir kır villasında Noel'i kutlamak için bir araya gelen sekiz kadının hikayesini konu alıyor. Olay, tatilin gölge düşüren bir olayla başlar. Ev sahibi, ofisinde sırtında bir bıçakla ölü bulunur. Cinayetin gölgesinde; kurbanın karısı, kızı, üvey kızı, kayınvalidesi, görümcesi, hizmetçisi, hizmetçisi ve kız kardeşi gibi her biri şüpheli olan kadın karakterler bulunmaktadır. Her birinin cinayeti işlemek için sebepleri olabileceği düşünülmektedir. Oyun, Elya Gilman'ın yetenekli sahne yönetimiyle birleşerek seyircilere hem güldüren hem de gerilim dolu anlar yaşatan bir deneyim sunuyor.