8.6 milyon TL unutuldu!

Bankalarda 565 kişiye ait toplam 8 milyon 637 bin 368 TL değerindeki mevduat unutuldu, 10 yılı aşkın süredir herhangi bir işlem yapılmadı.

Ayşe GÜLER

Bankalarda TL ve döviz cinsinden, toplam 8 milyon 637 bin 368 TL değerindeki mevduat zaman aşımına uğradı.

Farklı bankalarda toplamda 565 kişiye ait hesaplarda 10 yılı aşkın süredir işlem yapılmadığı belirlendi.

31 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, KKTC Merkez Bankası 10 yılı aşkın süredir işlem yapılmayan yeni mevduat listesini duyurdu.

Uzun yıllardır unutulan, aranmayan mevduatlarda bankalardaki Sterlin hesabı ilk sırada yer aldı.

13 bankada 209 kişiye ait 367 bin 833 Sterlin yani 4 milyon 395 bin 604 TL unutuldu.

Öte yandan 99 kişi de 14 farklı bankadaki 158 bin 983 Euro yani 1 milyon 610 bin 497 TL değerindeki hesabıyla ilgili 10 yılı aşkın süredir işlem yapmadı.

11 bankada, 95 kişiye ait toplamda 181 bin 309 Dolar yani 1 milyon 550 bin TL,

14 farklı banka (TL hesabında), 162 kişiye ait 1 milyon 81 bin 76 TL de unutuldu.

Unutulan mevduat listesiyle ilgili 1 yıl içerisinde vatandaşlardan KKTC Merkez Bankası’na başvuru yapılması istendi.

Başvuru yapılmayan emanet ve alacakların Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’na devredileceği duyuruldu.

KALEM KALEM ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN MEVDUATLAR: TL hesabı: 14 farklı banka, 162 kişiye ait 1 milyon 81 bin 76 TL

Sterlin hesabı: 13 bankada 209 kişiye ait 367 bin 833 Sterlin ( 4 milyon 395 bin 604 TL)

Euro hesabı: 14 farklı bankada, 99 kişiye ait 158 bin 983 Euro (1 milyon 610 bin 497 TL)

Dolar hesabı: 11 bankada, 95 kişiye ait toplamda 181 bin 309 Dolar ( 1 milyon 550 bin 191 TL) (* Haberde KKTC Merkez Bankası verilerine göre Euro 10.13 TL, Sterlin 11.95 TL, Dolar ise 8.55 TL’den hesaplandı.)

KALEM KALEM UNUTULAN MEVDUATLAR!

TL hesapları…

En kabarık liste, TL’de…

10 yılı aşkın süredir, 14 farklı bankada, 162 kişiye ait 1 milyon 81 bin 76 TL değerinde ‘TL’ hesabında işlem yapılmıyor.

Son işlem tarihleri farklı olan mevduatların büyüklüğü de dikkat çekiyor.

Buna göre; zaman aşımına uğrayan mevduatların en çoğu TC Ziraat Bankası’nda.

Söz konusu bankada 24 kişiye ait 372 bin 51 TL mevduat zaman aşımına uğradı.

Bununla birlikte TC İş Bankası’nda 33 kişiye ait, 231 bin 927 TL’yle ilgili uzun süredir işlem yapılmadı.

Diğer hesapların durumu şöyle: Halk Bankası: 1 kişi, 2 bin 232 TL, Türk Ekonomi Bankası: 5 kişi, 7 bin 189 TL, TC Garanti Bankası: 9 kişi, 76 bin 934 TL, Vakıflar Bankası: 23 kişi, 151 bin 39 TL, Kooperatif Merkez Bankası: 11 kişi, 20 bin 888 TL, Türk Bankası: 9 kişi, 11 bin 392 TL, Türk Bankası: 9 kişi, 11 bin 392 TL, Limasol Türk Bankası: 8 kişi, 6 bin 651 TL, Asbank: 18 kişi, 112 bin 550 TL, Creditwest Bankası: 12 kişi, 55 bin 891 TL, Near East Bankası: 6 kişi, 31 bin 422 TL, ŞekerBank: 1 kişi 558 TL, Albank: 2 kişi,2 bin 511 TL.

Euro hesapları…

14 farklı bankada 158 bin 983 Euro

KKTC Merkez Bankası verilerine göre, 14 farklı bankada, 99 kişiye ait 158 bin 983 Euro değerindeki hesapta uzun yıllardır herhangi bir işlem gerçekleşmedi.

TC İş Bankası’nda 21 kişiye ait 35 bin 73 Euro, Kapital Bankası’nda 21 kişiye 18 bin Euro, Creditwest Bankası’nda 13 kişiye ait bin 973 Euro hesabıyla ilgili uzun yıllardır işlem yapılmadı.

Diğer bankalarda zaman aşımına uğrayan Euro hesapları ise şöyle: Kıbrıs Faisal Bankası’nda 2 kişi 1181 Euro, Near East Bankası: 1 kişi 525 Euro, Kıbrıs İktisat Bankası: 1 kişi, 715 Euro, Asbank: 3 kişi 8 bin 805 Euro, Limasol Türk Bankası: 8 kişi, 3 bin 423 Euro, Türk Bankası: 9 kişi, 9 bin 34 Euro, Kooperatif Merkez Bankası: 2 kişi, 6 bin 168 Euro, Kıbrıs Vakıflar Bankası: 9 kişi 5 bin 539 Euro, TC Garanti Bankası: 6 kişi, 8 bin 860 Euro.

Sterlin hesapları…

13 banka, 209 kişi, 367 bin 833 Sterlin

Bankalarda unutulan Sterlin hesapları da oldukça kabarık…

Resmi verilere göre; 13 bankada 209 kişiye ait 367 bin 833 Sterlin hesap unutuldu.

Buna göre; TC Ziraat Bankası’nda 2 kişi, toplamda 934,44 Sterlin unuttu.

Söz konusu kişilerin hesaplarında 2007 ile 2010’dan beri işlem yapılmadı.

Öte yandan Türk Ekonomi Bankası’nda ise 1 kişiye ait 103,25 Sterlin hesabı bulunuyor.

Resmi veriye göre; söz konusu hesaptan 2010 yılından beridir herhangi bir işlem yapılmadı.

TC Garanti Bankası’nda da 52 kişi ve bazı kurumlara ait 35 bin 624 Sterlin unutuldu. Söz konusu hesapların bazılarının son işlem tarihi 2007.

En fazla Sterlin hesaplarından biri de Vakıflar Bankası’nda. Söz konusu bankada 96 kişiye ait 259 bin 403 Sterlin hesabına işlem yapılmadı.

3’ü 2005’ten beri olmak üzere Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda toplamı 859 Sterlin’e denk gelen 5 hesap zaman aşımına uğradı.

Türk Bankası’nda ise zaman aşımına uğrayan 14 hesap, 25 bin 144 Sterlin bulunuyor.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nda ise 6 hesapta 641 Sterlin zaman aşımına uğradı, uzun yıllardır herhangi bir işlem yapılmadı.

Öte yandan Asbank’ta 10 kişiye ait hesapta 11 bin 667 Sterlin, İktisat Bankası’nda 1 kişiye ait 663 Sterlin, Creditwest Bankası’nda 15 kişiye ait 2 bin 942 Sterlin, Near East Bankası’nda 1 kişiye ait 9 bin 785 Sterlin, Albank’ta 1 kişiye ait bin 393 Sterlin, Kıbrıs Faisal İslam Bankası^’nda ise 3 kişiye ait 393 Sterlin unutuldu.

Dolar hesapları…

181 bin 309 dolar unutuldu!

KKTC Merkez Bankası, bankalarda dolar hesaplarında uzun yıllardır işlem görmeyen hesapları da kalem kalem paylaştı.

11 bankada, 95 kişiye ait toplamda 181 bin 309 dolar hesabı zaman aşımına uğradı.

Verilere göre uzun yıllardır işlem yapılmayan dolar hesapları şöyle: Türk Ekonomi Bankası:1kişi, 135 Dolar, TC Garanti Bankası: 6 kişi, 6 bin 638 Dolar, TC İş Bankası: 32 kişi, 67 bin 567 Dolar, Kıbrıs Vakıflar Bankası: 37 kişi, 51 bin 60 Dolar, Türk Bankası: 3 kişi, 6 bin 825 Dolar, Limasol Türk Bankası: 1 kişi, 23 bin 458 Dolar, Asbank: 3 kişi, 11 bin 965 Dolar, Creditwest Bankası: 8 kişi, 8 bin 147 Dolar, Near East Bankası: 1 kişi, 4 bin 715 Dolar, Kıbrıs Kapital Bankası: 2 kişi, 284 Dolar, Kıbrıs Faisal Bankası: 1 kişi, 542 Dolar.