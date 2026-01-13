76. Berlinale’nin filmleri ve programları yavaş yavaş belli oluyor

Murat OBENLER

Bu yıl 12-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ve dünya sinemasını Almanya’nın başkenti Berlin’de buluşturacak 76.Berlin Film Festivali, 2026 seçkisi kapsamında hem jüriler, hem yarışmalı bölümler hem farklı bölümlerdeki filmler hem de Talents gibi bölümlerdeki katılımcılar ve belli olmaya başladı. Yeni ve cesur sinema anlatılarına odaklanan Panorama ile genç izleyicilere ve gençlik temalarına yer veren Generation bölümlerinden ilk seçkiler kamuoyuyla paylaşıldı.



Eklektik ve küresel bir seçki

Berlinale’ye özgü biçimde, açıklanan yapımlar eklektik ve küresel bir seçki sunuyor. Programda; Danielle Arbid’in yönettiği ve Hiam Abbass ile Amine Benrachid’in başrollerini paylaştığı Only Rebels Win, krizlerle sarsılan Beyrut’ta yolları kesişen bir çiftin ilkbahardan sonbahara uzanan ilişkisini konu alıyor. Seçkide ayrıca, Takuya Uchiyama imzalı Japon yapımı Numb da yer alıyor. Film, baskıcı babası tarafından sindirilen ve konuşma yetisini kaybeden bir çocuğun hikâyesine odaklanıyor. Belgesel türünde ise Patric Chiha’nın A Russian Winter adlı filmi öne çıkıyor. Yapım, sürgündeki Ukraynalıların yaşadıklarını ve kimlik arayışlarını mercek altına alıyor. Farklı coğrafyalar, kültürler ve anlatı biçimlerini bir araya getiren bu seçki, Berlinale’nin politik, insani ve çok sesli sinema anlayışını bir kez daha gözler önüne seriyor.



Generation’da önemli yapımlar sinemaseverlerle buluşacak

Generation bölümünde seçki yavaş yavaş belli olurken öne çıkan yapımlar arasında, yönetmen Priscilla Kellen imzalı Brezilya yapımı animasyon uzun metraj Papaya dikkat çekiyor. Seçkide ayrıca Frederike Migom’un yönettiği, büyüme sancılarına odaklanan Hollanda yapımı Everybody’s Sorry Nowadays ile yönetmen Seemab Guul’un Almanya, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak yapımı olan Ghost School da yer alıyor. Film, okulunun aniden kapatılmasının ardındaki nedeni çözmeye çalışan 10 yaşındaki bir kız çocuğunun hikâyesini merkezine alıyor. Generation seçkisinde anlatılan hikâyeler, farklı coğrafyalara ve toplumsal meselelere uzanıyor. Elisé Sawasawa’nın belgeseli Enough is Enough, Kongo’nun Goma kentindeki yaşamı mercek altına alırken; Faraz Shariat imzalı Prosecution, Almanya’daki yapısal ırkçılığı sorgulayan bir anlatı sunuyor. Efraín Mojica ve Rebecca Zweig tarafından çekilen belgesel Jaripeo ise, Meksika’nın aşırı maskülen rodeo kültürü üzerinden queer alt kültürü inceliyor.Farklı yaş gruplarına hitap eden bu çok katmanlı seçki, Generation bölümünün yalnızca genç izleyicilere değil, güncel toplumsal tartışmalara ilgi duyan tüm izleyicilere seslendiğini ortaya koyuyor.



Berlinale, TEDDY Ödülü'nün 40. Yılını Kutluyor

Berlinale, TEDDY Ödülü'nün 40. yılını kutluyor ve queer sinemanın muazzam gücünü, queer filmlerin ve yönetmenlerin Berlinale ve bağımsız sinema üzerindeki sanatsal çeşitliliğini, siyasi hırsını ve kalıcı etkisini sergileyen özel bir film serisi ve panel tartışmalarıyla onurlandırıyor. Etkileyici bir mirasa sahip olan TEDDY Ödülü, Pedro Almodóvar, Todd Haynes, Céline Sciamma, Isaac Julien ve Ira Sachs gibi film yapımcılarına erken dönemde tanınma fırsatı ver. TEDDY Ödülü'nün 40. yıldönümü, TEDDY Ödülü tarihinden altı kısa film ve sekiz uzun metrajlı filmin yanı sıra bir dizi söyleşiyi içeren özel TEDDY 40 programıyla kutlanıyor.



Berlinale Retrospektif 2026, 1990'ların sinemasını kutluyor

Retrospektif 2026 sinemaseverleri "90'larda kaybolmuş" bizi uyanış, isyan ve sinematik deneylerin yaşandığı bir zamana götürüyor. Berlin Duvarı'nın yıkılması, siyasi kaos, MTV ve dijital değişim arasında Doğu ve Batı'da liberal ve merak uyandırıcı eserler yaratıldı. 22 filmlik programı ve E-Werk'te konuşmalar ve etkinliklerin yer alacağı program ilk kez Goethe-Institut ile de iş birliği yapıyor. Mart 2026'dan itibaren, Berlin odaklı beş film dünya çapındaki 150 enstitüde gösterilebilecek.

“Yaratmak ve Karmaşa(Karışıklık)-Sinema, Kaos ve Rahatsızlığın Gücü” temalı Berlinale Talents

13-18 Şubat 2026 tarihleri ​​arasında Berlinale Talents, “Yaratmak ve Karmaşa(Karışıklık) – Sinema, Kaos ve Rahatsızlığın Gücü” teması altında dinamik bir konuşma, atölye çalışması ve halka açık tartışma programı için 200 seçilmiş film yapımcısını Berlin'de ağırlayacak. Talents, dünya çapında 10.000'den fazla mezunu bulunan dünyanın en büyük ve en bağlantılı film ağlarından birine katılarak küresel iş birliği ve yaratıcılık için eşsiz bir fırsat sunuyor. Berlinale Talents programında Türk kökenli 6 isim de yer alıyor. 2024’te Berlinale'nin Generation 14plus bölümünde Elbow filmini sunan Berlinli yönetmen Aslı Özarslan, Almanya’da yaşayan görüntü yönetmeni Ayşe Alacakaptan, Türkiye’den yapımcı- senarist Eda Çarıkçı, Türkiye’den programcı ve küratör Gülçin Kaya Üstündağ, Danimarka’da yaşayan yönetmen Ömer Sami ve yönetmen-senarist Şeyhmus Altun da 200 yetenek arasında yer alarak atölyelere katılacak.