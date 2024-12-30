75. Berlinale’de farklı bölümlerde programlar kısmen belli olmaya başladı

2025 yılının ilk büyük festivali olan ve 13-23 Şubat tarihleri arasında 75.kez gerçekleşecek olan Berlin Film Festivali’nde farklı bölümlerle ilgili filmler ve detaylar da belli olmaya başladı.



Geniş ölçekte Toplumsal kırılmaya odaklanan Panorama’da 12 belgesel açıklandı

Festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden olan Panorama’da ilk sekizi dünya prömiyeri, üçü ilk uzun metrajlı film; toplam 18 yapım ülkesinden filmler açıklandı. Program, Denis Côté, Ira Sachs, Shatara Michelle Ford, Andreas Prochaska, Frelle Petersen, Marcio Reolon ve Filipe Matzembacher'in yeni eserlerini içeriyor ve geniş bir tür çeşitliliği sunuyor. Bu yıl çok çeşitli şekillerde yorumlanan vatan korkusundan, eşcinsel bir siyah kadın yol filmine ve animasyonlu bir lezbiyen galaksiler arası maceraya, demokratik sistemlerin kırılganlığını ele alan belgesellere kadar açıklanan filmler şu ana kadar geniş bir toplumsal kırılma yelpazesine odaklanıldığını doğruluyor.

Martina Priessner’in yönettiği Almanya yapımı Die Möllner Briefe(The Moelln Letters) adlı yapımda Hava Arslan, İbrahim Arslan, Namık Arslan, Yeliz Burhan rol alıyor.



Berlinale Special yine çok özel filmlerle heyecan yaratıyor

Farklı türlerin heyecanlarından belgesellere ve görkemli Kırmızı Halı galalarına kadar Berlinale Special, Berlinale'nin en çeşitli bölümlerinden birisi olarak bu yıl yine dikkat çekecek. Berlinale Special’de seyirciyle buluşacak ilk üç dünya prömiyeri şöyle: Alman yönetmen Jan-Ole Gerster, başrollerinde Sam Riley ve Stacy Martin'in yer aldığı neo-noir gerilim filmi “Islands”ı tanıtıyor. Yönetmen ikili Madeleine Sims-Fewer ve Dusty Mancinelli, Kanada filmi “Honey Bunch” ile türün dahiyane bir karışımını sunuyor. Her iki film de Geceye Özel Filmler olarak sunuluyor. Onaylanan ilk Berlinale Özel Galası ise Mala Emde, John Magaro ve Alexander Scheer'in rol aldığı bir Alman yapımı “Köln 75” oldu. Ido Fluk, caz efsanesi Keith Jarrett'ın ünlü Köln konserinin genç prodüktörü hakkında bir film yönetti.



Generation, Kplus ve 14plus yarışmaları yine çok özel filmlerle geliyor

Generation, Kplus ve 14plus yarışma programlarında da şu ana kadar toplam 16 ülkeden yapımların yer aldığı sekiz uzun metrajlı film ve yedi kısa film açıklandı(10 tanesi dünya prömiyerini Berlin’de yapacak). Michel Gondry, Čejen Černić Čanak, Rima Das ve Karim El Shenawy yeni filmlerini gösterirken Rafaela Camelo, Vasilis Kekatos, Eric San (aka Kid Koala) ve Maja Ajmia Zellama ilk filmleriyle Berlin’de yer alacaklar. Seçilen filmler, azaltılmış oda oyunları ve gösterişli dans filmleri arasında baş döndürücü bir sinema dili çeşitliliği sunuyor. Irak'ın bataklıkları ile uzak gezegenler arasında, dünyanın her yerine ve ötesine bir bakış sağlıyorlar. Program, başkalarıyla nasıl bağlantı kurduğumuz ve samimi yas ve kolektif eylemi anlattığımız yolların sorusunun ana hatlarını çiziyor, başka dünyaları hayal etme olasılıklarını ve oraya kendi başımıza ve birlikte ulaşmanın yollarını anlatıyor. Vasilis Kekatos’un yönettiği Yunanistan / Fransa ortak yapımı “I Agries Meres Mas” (En Çılgın Günlerimiz) filminde Daphne Patakia, Nikolakis Zeginoglou, Stavros Tsoumanis, Eva Samioti, Natalia Swift rol alıyor.



Retrospektif 2025 yine dikkat çekecek

Retrospektif 2025 “Çılgın, Tuhaf, Kanlı:70’lerin Alman Tür Sinemasına Bir Bakış” bölümünde gösterilecek filmlerle festival “çılgın, tuhaf ve kanlı” bir hal alacak. Doğu ve Batı Almanya'dan seçilen 15 filmde sıra dışı ve çılgınlığı aksiyon, heyecan ve grafik görsellerle birleştiriyor. Gösterişli bir vampir eserinden saykodelik bir spagetti westernine kadar Retrospektif 2025, Almanya'nın da kendi koşullarıyla kendi türünü yaratabileceğini gösteriyor.