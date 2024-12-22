75.Berlinale, Tilda Swinton'la açılacak

13-23 Şubat 2025 tarihleri arasında dünya sinemasının kalbinin atacağı 75. Berlin Uluslararası Film Festivali birçok ilke de sahne olurken İskoçyalı kadın sinema sanatçı Tilda Swinton'a, yaşamı boyunca kazandığı başarılardan dolayı Onursal Altın Ayı ödülünün verilecek olması sinema sektöründen seyircilere basın mensuplarından festival görevlilerine kadar herkeste ayrı bir heyecan yarattı.

Festivale hiç de yabancı olmayan sanatçılardan birisi olan Tilda Swinton'a ödülü 13 Şubat 2025'te Berlinale Palast'ta düzenlenecek Açılış Töreni’nde takdim edilecek.

Bu yıl ilk kez Festival Direktörü olarak büyük organizasyonun en başında yer alacak Tricia Tuttle, “Tilda Swinton'un çalışmalarının kapsamı nefes kesici. Sinemaya çok fazla insanlık, şefkat, zeka, mizah ve stil katıyor, çalışmaları aracılığıyla dünyaya dair fikirlerimizi genişletiyor. Tilda, modern film yapımcılığının idollerinden biri ve aynı zamanda uzun süredir Berlinale ailesinin bir parçası.Kendisine bu Onursal Altın Ayıyı takdim edebildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.



Swinton: “Bu özel festival tarafından bu şekilde onurlandırılmak benim için derinden dokunaklı”

Tilda Swinton ise kendisinin bu ödüle layık görülmesi sonrasında “Berlinale, 1986'da Derek Jarman'la gittiğim ilk film festivali ve onun Caravaggio'su ile yaptığım ilk film. Hayatımın işini yaptığım dünyaya, uluslararası film yapımı dünyasına açılan kapımdı ve ona olan borcumu asla unutmadım. Bu özel festival tarafından bu şekilde onurlandırılmak benim için derinden dokunaklı: Bu geniş gözlü ve güvenilir harika buluşmanın tohum yatağını önümüzdeki Şubat ayında bir kez daha kutlamak benim ayrıcalığım ve zevkim olacak,"



“Zaman” temalı festival afişi Berlinli grafik tasarımcısı Claudia Schramke tarafından tasarlandı

Berlinale 2025’te festivalde bazı ilkler de yaşanacak. 75. Berlinale,Tricia Tuttle yönetimindeki ilk etkinlik olma özelliğini taşırken ilk kez tasarımın merkezinde klasik posterin yanında animasyonlu bir anahtar görsel yer alıyor. Bu, medyanın dijital kanallara doğru yöneldiğini ve iletişimde hareketli grafiklerin önemini yansıtıyor. Berlinli grafik tasarımcısı Claudia Schramke tarafından yaratılan 75. Yıl afiş tasarımı, Berlinale'yi “zaman” temasının parlak görsel yorumunun merkezine yerleştiriyor. Tarihi sinema duygusunun modern, canlı bir karışımı ve duygusal bir yıldönümü geri sayımı, yaklaşmakta olan Berlinale'nin atan kalbini oluşturuyor.



Berlin,15 sinemadan oluşan dev bir mekânsal buluşmaya hazırlanıyor

75. Berlinale kapsamında şehrin 4 bir yanına yayılan 15 sinema mekanı yer alacak. Yarışma ve Berlinale Özel Gala filmlerinin yer aldığı Berlinale Palast, Kırmızı Halı ve hayran alanı festivalin kalbi olmaya devam edecek. Marlene-Dietrich-Platz'taki Stage Bluemax Tiyatrosu, diğerlerinin yanı sıra, yeni oluşturulan Perspectives'in ilk uzun metrajlı yarışmasının gala mekanı olacak. Bundan öncekiler gibi 75.kez Berlin'in en sevilen kış etkinliklerinden birini kutlamak amacıyla bir kez daha şehrin her yerinde geniş bir sinema ağı kurulacak.